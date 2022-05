Luigi Strangis dopo Amici 21: il cantante ha vinto la finale del talent, che è andata in onda domenica 15 maggio 2022. Ha battuto Albe, Alex e Sissi ed ha sfidato Michele Esposito, che a sua volta ha vinto su Serena. E alla sfida finale con Michele e ha vinto grazie al televoto.

Per la finale il cantante di Lamezia Terme ha sfoggiato un completo interamente ricoperto di paillettes argentate, con una giacca corta indossata a petto nudo, una sciarpa sottile bianca avvolta al collo, una cascata di anelli argentati e lo smalto nero sulle mani. Luigi Strangis dopo Amici 21 si porta a casa il premio di ben 150mila euro.





Luigi Strangis dopo Amici 21, cosa è successo dietro le quinte

“Oggi sto bene, e se sto bene è grazie a te”, le parole di Luigi Strangis dopo il verdetto. Maria De Filippi ha poi chiuso la puntata, ringraziando tutti, dai professori ai giudici. Infine un omaggio a Piero Sonaglia, storico suo collaboratore scomparso poco tempo fa: “Voglio fare un saluto speciale a Piero. Spero e immagino che sia sempre con noi, con il suo pollice in su a dire che va tutto bene”.

Chiusa la diretta, la festa è proseguita per tutta la notte. Luigi Strangis dopo Amici 21 è stato celebrato in ogni modo, come mostrano i post e le Storie apparse sui social. In rete sono comparse tantissime foto del vincitore insieme ai compagni di avventura del talent, come Alex Wyse.

E poi i video registrati da Raimondo Todaro su Luigi Strangis dopo Amici 21: la torta e la coppa al cielo sulle note di ‘We are the champions’. Non solo nel backstage: festeggiamenti a non finire anche nella città d’origine del cantante, Lamezia Terme. I suoi concittadini si sono radunati in piazza e seguito la finale davanti a un megaschermo. E alla vittoria la piazza è esplosa in un boato enorme.

