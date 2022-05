Chi ha vinto Amici 21? Si conclude anche questa edizione del fortunato programma di Maria De Filippi. E finalmente, dopo mesi, è stato decretato il nome del vincitore della ventunesima edizione. Tutto è iniziato con l’ovazione per Maria. La conduttrice ha poi presentato la giuria e poco dopo i sei finalisti. Presente in studio, naturalmente, la tanto ambita coppa. A portarla al cospetto dei finalisti, l’ex campionessa Giulia Stabile che poco dopo ha tenuto un discorso di incoraggiamento per i sei ragazzi in gara.

A questo punto si è partiti alla grande, col canto. Maria ha spiegato bene il regolamento e presentato la sala stampa, in collegamento. Ma chi ha vinto Amici 21? (scopri chi sarà il grande assente del prossimo anno). Ad iniziare le sfide è Sissi, una delle cantanti più amate. Dopo di lei Alex con il suo inedito Non siamo soli. A seguire Luigi e infine Albe. La prima ad ottenere il “via libera” per proseguire la finale è stata Sissi, seguita a ruota da Luigi e Alex.

Albe, rimasto fuori, è stato dunque il primo a salutare i propri compagni. Sfida dopo sfida si è andati avanti senza sosta. È stata Sissi poco dopo a vincere il premio della Critica. Grazie agli otto voti ricevuti, Sissi ha ottenuto l’ambito riconoscimento: 50mila euro. Ma chi ha vinto Amici 21? Alex ha invece ottenuto il Premio Oreo, del valore di 20mila euro.

Ciascuno dei sei finalisti ha poi conseguito un riconoscimento di 7mila euro, consegnato da Marlù. Maria ha poi comunicato il nome tanto atteso del vincitore, che ha portato a casa il premio di 150mila euro. A trionfare è stato Luigi. “Oggi sto bene, e se sto bene è grazie a te“, ha chiosato il ragazzo infine.

Insomma, la La ventunesima edizione di Amici è stata vinta da Luigi, della squadra Zerbi-Celentano. Maria De Filippi (scopri che le è successo qualche giorno fa) ha poi chiuso la puntata, ringraziando tutti, dai professori ai giudici. La conduttrice ha reso poi un ultimo omaggio a Piero Sonaglia: “Voglio fare un saluto speciale a Piero. Spero e immagino che sia sempre con noi, con il suo pollice in su a dire che va tutto bene.”

