“No, non l’avevo detto”. E allora lo dice Maria De Filippi: spoiler clamoroso prima della finale di Amici

Maria De Filippi, la rivelazione della conduttrice durante l’intervista radiofonica. Più che rivelazione, si tratterebbe di uno spoiler che Maria De Filippi si sarebbe fatta scappare ai microfoni di Rtl 102.5. Le parole della conduttrice arrivano a poca distanza dalla super serata finale del talent show.

“Non so se vi ha detto che parteciperà alla finale domenica sera. Non l’avevi detto? Perché, è vietato dalla legge?”, queste le parole rese da Maria De Filippi nel corso dell’intervista radiofonica. Lo spoiler al cospetto dell’ospite di Amici che pare non avesse dato alcuna notizia della presenza per la serata finale.





Si tratterebbe proprio di Alessandra Amoroso che dopo lo spoiler di Maria De Filippi non ha potuto fare altro che sorridere e confermato di non avere ancora reso pubblica la notizia della sua ospitata ad Amici: “Io penso che tu possa fare tutto quello che ti pare ma no, non l’avevo detto. Lo stiamo dicendo adesso”. (Amici,panico durante la semifinale).

Dunque la notizia, data in anticipo dalla padrona di casa, non può che rendere felici i fan del programma che si apprestano alla visione e soprattutto alla proclamazione del nome del vincitore indiscusso del talent show 2022. Maria De Filippi alza l’asticella della aspettative presentando in anticipo il suo ospite, nonchè ex allieva che proprio a partire dalla scuola ha poi iniziato la sua scalata verso il successo.

Una gaffe o uno spoiler? Poco da dire perché a Maria De Filippi tutto questo è concesso. La reginetta degli ascolti infatti si rende spesso protagonista di siparietti alquanto simpatici (Maria De Filippi, la gaffe). Proprio quando si è lasciata sfuggire qualche parola di troppo prima dell’esibizione di Sissi. Una risata e ogni tensione è stemperata.

