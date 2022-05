“Sta male, non respira”. Amici 21, panico durante la semifinale: Maria De Filippi costretta ad intervenire

Momenti di estrema sofferenza per Dario Schirone, il ballerino di Amici impegnato ieri nella semifinale. Il giovane ha avuto, da quello che si dice, un vero e proprio attacco di panico durante la registrazione della trasmissione. Tutto è partito dall’ennesimo scontro, anche questo vergognoso, tra Alessandra Celentano e l’insegnante di Dario, Veronica Peparini. Tra l’altro, le due prof si sono urlate contro per una decina di minuti parlando di Dario come se lui non fosse presente.

La Peparini lo ha difeso e ha parlato di talento, mentre l’altra ha fatto capire al giovane di non valere niente. A quel punto Dario Schirone si è coperto la faccia con le mani, si è sdraiato a pancia in su per cercare di rilassarsi ed infine è scoppiato a piangere facendo grossi respiri. Complice di tutto questo, ma solo per un motivi di share probabilmente, la stessa Maria De Filippi che in tanti anni ha cambiato flotte di insegnanti, ma mai la Celentano? In tanti credono che la padrona di casa la trattenga solo per creare dissidi e polemiche.





Dario Schirone, l’attacco di panico durante la semifinale: cosa è successo

Poi, la De Filippi si rivolge direttamente a Dario Schirone e spiega al ballerino che le critiche di Alessandra Celentano non erano personali e che in vent’anni che la conosce ha sentito dirle di peggio a ballerini che tutt’ora ballano. O che hanno cambiato lavoro ottenendo ugualmente una bella carriera come Stefano De Martino. “A me ha fatto cambiare lavoro a forza di critiche“, ha sdrammatizzato De Martino.

Eppure Dario Schirone di ansia ci soffre e lo sanno tutti: Un paio di anni fa, in piena pandemia, il giovane aveva scritto sui social: “Questo 2020 mi ha presentato una nuova amica, il suo nome è ansia, cosa che alla mia età non avrei mai pensato di dover affrontare. Ho sempre parlato d’ansia prima di un esibizione o d’ansia prima di un compito in classe a scuola. Ho sempre usato questa parola come un modo di dire ma quest’anno ho capito davvero quanto l’ansia vera possa condizionare le mie giornate, i miei pensieri e le mie notti togliendomi il respiro”.

La Celentano è pessima.

I messaggi che passano sono indegni!

C'è modo e modo di dire le cose!

Non si può continuare a tenerla li solo per fare audience e polemica di bassissima lega!!! 👎 — Silvia Ramilli (@apinchofgingers) May 8, 2022

E ancora Dario Schirone: “Sei la causa dei miei sbalzi d’umore e dei miei tanti cambiamenti…sei diventata la mia più grande debolezza. Cara amica ho capito però che per sconfiggerti non devo eluderti…ma accoglierti. Ma arriverà il giorno in cui non avrai più tutta l’attenzione che ti do ora. E dovrai lasciarmi perché sono sicuro che tutto tornerà alla normalità. E avrò talmente tante cose da fare che non avrò più il tempo per pensarti. Che sia un anno pieno di SALUTE per tutti…perché tutto il resto viene dopo”.

