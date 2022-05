“Che cosa?!”. Amici 21, Maria De Filippi rossa di vergogna: l’ha detto davvero

Maria De Filippi, la gaffe è clamorosa. Una puntata tanto attesa quella della semifinale di Amici. Schierati davanti a tutti i professori della scuola, i sette allievi, pronti a sfidarsi per aggiudicarsi il posto e proseguire dritti nel percorso che porterà uno di loro al podio. E Queen Mary non si è di certo smentita, dando alla diretta tv quel pizzico in più che ci voleva.

Sfida di canto lanciata dalla padrona di casa. A sfidarsi Sissi, Albe e Luigi. Vince la prima sfida Sissi contro Luigi, dunque lo start per seconda, nel corso della quale Lorella ha schierato il cantante di Rudy Zerbi. Ma chi fare esibire per primo, Sissi o Luigi? A questo punto, Maria De Filippi ha compiuto uno scivolone in diretta.





Microfoni aperti, orecchie tese: hanno sentito tutti. Le parole della conduttrice e poi l’imbarazzo hanno dato il via a una puntata decisamente indimentiicabile. Questa la gaffe di Maria De Filippi che ha detto: “C’è l’esibizione di Sissi dalle palle”.

Gelo in studio in un primo momento, poi ‘scongelato’ dopo un iniziale imbarazzo di Maria De Filippi che è subito corsa ai ripari: “Dalle palle… Scusate”. E tolto questa simpatica parentesi, la sfida alla fine ha visto il nome della vincitrice Sissi. Un’esibizione che ha incontrato il parere di Stash: “uno scontro tra titani” ha ammesso il giudice di Amici dando il voto favorevole a Luigi.

Sissi ha preso il consenso di Stefano De Martino e di Emanuele Filiberto Di Savoia: “Stasera mi hai fatto battere il cuore”. Grandi emozioni che ovviamente hanno raggiunto il culmine nel momento della proclamazione del primo allievo passato in finale: maglia per Sissi, poi la corsa di gioia dell’allieva per tutto lo studio televisivo.

