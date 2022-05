Tanti colpi di scena nella semifinale di Amici 21. Rispetto agli anni scorsi le regole sono state cambiate ma questo non ha impedito a Maria De Filippi di stravolgere ancora tutto. Contrariamente alle previsioni infatti saranno sei i finalisti. La puntata di ieri è stata ricca di colpi di scena. E non sono mancate neppure liti e tensioni sul palco di Amici quanto tra i giudici con un nuovo faccia a faccia tra Alessandra Celentano da una parte e gli altri maestri dall’altra. prima allieva a garantirsi un posto in finale è stata la cantante Sissi, all’anagrafe Silvia Cesana.



Il secondo è stato il ballerino Michele Esposito, tra i più applauditi e ora lanciato verso la vittoria finale. Poi, Luigi Strangis quindi Alex, Serena e Albe. Questi due sono stati protagonisti di un clamoroso colpo di scena. Albe e Serena erano infatti entrati in scena insieme per l’unica maglia disponibile rimasta. A spiegare tutto era stata Maria De Filippi. “Succede però una cosa al ballottaggio, con lo spoglio dei voti voi due siete a pari merito ma i finalisti sono cinque. Sta a voi due scegliere chi va in finale”.





Dario eliminato in semifinale ad Amici 21



Serena ha subito detto no, mentre Albe sembrava pronto a sacrificarsi. Albe era in lacrime: “Sere è il tuo sogno, è anche il mio ma a te un po’ di più. Uno deve andare a prenderla”. Lei è riuscita a dire solo queste parole: “Non mi piace questa cosa”. Alla fine in realtà il pari merito ha fatto scattare il posto in più in finale: anche Albe e Serena sono finalisti di Amici 21. Non restava quindi che un nome.



Dario eliminato in semifinale ad Amici 21. A dargli la notizia, tra le proteste social, è stata, come sempre, Maria De Filippi: “Non ci voglio girare intorno: non sei in finale. Spero tu sia stato bene e sia contento di come hai ballato e che creda in quello che fai”. Gli ha ricordato che i posti sono limitati e che non va interpretato come una bocciatura. Dario poco prima era stato al centro della polemica tra la Celentano e la Peparini.



“Lui la danza classica non la deve studiare qui, lui è un ballerino moderno. Chi se ne frega di fare 200 giri alla seconda, per i ballerini non è semplice fare una mia coreografia”. Secca la riposta della Celentano: “Sono malefica ma non bugiarda, non puoi dire che per non essere un ballerino classico lo ha fatto bene, è imbarazzante quello che dici, quasi mi dispiace per lui lo vedo in difficoltà”.

“C’è un grosso cambiamento”. Amici 21, rivoluzione per la finalissima: poco fa la decisione di Mediaset