“C’è un grosso cambiamento”. Amici 21, rivoluzione per la finalissima: poco fa la decisione di Mediaset

Si avvicina la semifinale di Amici 21. La puntata che va in onda sabato 7 maggio è stata registrata in settimana e dalle anticipazioni diffuse dal profilo Twitter Amici News. Il cerchio si chiude: attualmente sono sette gli allievi rimasti in gara (Alex, Luigi, Albe, Sissi, Dario, Serena e Michele), ma solo cinque di loro accederanno alla finale del talent condotto da Maria De Filippi. In semifinale cambiano le regole: le tre manche a cui erano abituati i giovani talenti saranno quelle decisive per decretare i finalisti.

Dalle tre sfide, due di canto e una di ballo, usciranno quindi i primi tre: i quattro allievi rimasti andranno al ballottaggio e solo due tra loro potranno partecipare alla serata finale, in diretta. In base a quanto emerso nelle scorse ore dalle anticipazioni trapelate su Twitter, la prima finalista sarebbe la cantante Sissi, seguita dal ballerino di danza classica del team Celentano Zerbi, Michele. Il terzo finalista sarebbe Luigi. Verdetti che restano al momento solo delle ipotesi in attesa di vedere quanto accadrà realmente in puntata.





Amici 21 data finale spostata a domenica 15 maggio

Dalle anticipazioni si viene anche a sapere anche quale sarà il super ospite che canterà sul palco di Amici 21 di Maria De Filippi. La scorsa settimana si è esibito Ghali con il brano “Fortuna” tratto dal nuovo album. “È sempre un’emozione assurda stare qua” ha esclamato il rapper a fine esibizione. Dopo due anni di pausa, Ghali torna alla ribalta incantando il pubblico con la sua presenza scenica e il suo talento comunicativo.

Con un look tutto nuovo, capelli corti e pantalone a righe, il rapper ha spiegato ai suoi fa di avere tante novità, tutte raccontate nell’album appena portato a termine e in uscita il prossimo 20 maggio. Mentre abato 7 maggio il talent show ospiterà Marco Mengoni. Nel frattempo la finale di Amici 21 è prevista per sabato 14 maggio, lo stesso giorno in cui si terrà la finale dell’Eurovision Song Contest da Torino su Rai1. I due programmi non andranno in onda in concomitanza. Infatti la finale di Amici 21 è stata spostata a domenica 15 maggio per evitare lo scontro con la manifestazione canora in onda su Rai1, che torna in Italia per la prima volta dopo 31 anni.

L’atto finale del talent show di Canale 5 non slitta di una settimana ma di un solo giorno, andrà infatti in onda domenica 15 maggio, in prima serata su Canale 5. Dopo le voci delle scorse settimane, in queste ore è arrivata la conferma da fonti Mediaset. Decisione saggia e prevedibile, che evita a entrambi i programmi di doversi preoccupare della concorrenza, per ambo le parti insidiosa.

