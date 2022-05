Un graditissimo ritorno e due eliminazioni indigeste. Ad Amici 21 il pubblico è ormai abituato alle emozioni forti. La semifinale sarà trasmessa sabato 7 maggio, ma è stata registrata mercoledì e quindi qualche indiscrezione sta uscendo in questi giorni. Intanto sappiate che i finalisti saranno scelti tra Alex, Luigi, Albe, Sissi, Dario, Serena e Michele. Ma prima di svelarvi anticipazioni e – clamorose – eliminazioni, ecco chi si è presentato nello studio del talent tra lo stupore generale. È un allievo rimasto nel cuore di molti.

Nel daytime di giovedì 5 maggio a fare una graditissima sorpresa a pubblico e compagni è stato il ballerino Nunzio. Il quale, nonostante la fresca eliminazione, è apparso decisamente in pace con sé stesso: “Quello che mi sento di dire è continuate così come state facendo, date sempre il massimo in modo tale che non abbiate rimorsi. Perché io, anche se sono uscito, non ho rimorsi perché ho dato il massimo. Quindi state sereni, è tutto un gioco e prendetela sempre come faccio io, con filosofia e sempre col sorriso”.





Proprio nelle ultimissime ore il portale “Quello che tutti vogliono sapere” ha reso noti i nomi degli allievi che si sono guadagnati il biglietto per la finale. E di quelli che, invece, hanno dovuto dire addio ai loro sogni di gloria. Bene, approdano alla finale, prevista per domenica 15 maggio e non più sabato 14, Luigi, Sissi, Serena e Alex. Hanno dovuto salutare, invece, Albe e Dario. Eliminazioni che stanno facendo discutere parecchio.

La notizia è stata confermata, indirettamente, anche dall’esperto di gossip Amedeo Venza. In realtà il suo messaggio è un po’ diverso. In una story Instagram Venza scrive: “Purtroppo uno tra Alex e Albe non andrà in finale! E questa è una grande GRANDISSIMA ingiustizia! Forza Alex!!!”. Poco dopo, però, a chi lo critica perché fa capire che esca Alex chiarisce: “Ragaa no! Non ho detto che esce Alex.. Ho detto che (in base a ciò che ho sentito) sembrerebbe che andrà in finale solo un altro cantante… quindi uno dei due sarà eliminato. E spero non sia Alex! Anche perché sto Albe oltre a scimmiottare non sa fare altro..”.

Naturalmente sull’eliminazione di Albe e Dario non ci sono conferme ufficiali. Se ciò fosse vero allora la vittoria finale se la giocherebbero i team guidati da Zerbi-Celentano e Cuccarini-Todaro. Nessuno degli allievi allenati da Anna Pettinelli e Veronica Peparini sarebbe infatti rimasto in gioco. Intanto più di uno spettatore ha polemizzato contro queste eliminazioni. Ma c’è anche chi già aveva criticato le esibizioni dei due allievi. Scopriremo presto se i due eliminati sono stati proprio Albe e Dario…

