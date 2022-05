Ilary Blasi all’Isola dei Famosi supera nella gara degli ascolti Carlo Conti con The Band su Rai1. Secondo i dati auditel per assistere alla puntata che ha decretato l’eliminazione definitiva di Laura Maddaloni sono stati 2.388.000 spettatori con uno share complessivo del 19%. In risultato che ha consentito a Ilary Blasi e alla sua squadra di battere Carlo Conti e il suo The Band, fermi a 2.077.000 spettatori e il 13.3% di share.

Per quanto riguarda gli altri programmi, su Rai2 N.C.I.S. è stato seguito da 1.273.000 spettatori, con il 6.5% di share, mentre N.C.I.S. Hawai ha fatto registrare 840.000 spettatori con il 5.4% di share; il film Rocky V su Italia1ha intrattenuto 809.000 spettatori per uno share complessivo del 4.5%; su Rai3 Germinal è stato seguito da 459.000 spettatori con il 2.5% di share, mentre su Rete4 Quarto Grado ha totalizzato 1.215.000 spettatori con l’8.4% di share e su La7 Propaganda Live ha interessato 796.000 spettatori pari al 5.5% di share.





Ilary Blasi Isola dei Famosi finisce la conduzione senza tacchi

La puntata dell’Isola dei Famosi è stata caratterizzata da un piccolo intoppo per Ilary Blasi. A un certo punto la conduttrice deve fare i conti con una spallina del vestito che cede durante la puntata. Un intoppo che Ilary Blasi ha cercato di nascondere coprendo la spalla con la sua chioma bionda, ma ormai la frittata era fatta. I telespettatori hanno visto tutto e la “gaffe” ha fatto il giro del web.

Sul finale della puntata Ilary Blasi ha deciso di togliersi le scarpe per far “respirare i piedi”. La conduttrice, stanca di portare i tacchi, decide di fare come a casa propria e se li toglie per rifiatare e riposarsi. Un gesto che non è passato inosservato al pubblico in studio e agli spettatori a casa, che ormai hanno eletto Ilary Blasi come la “regina” del venerdì sera televisivo. Il tutto è accaduto durante il collegamento con Carmen Di Pietro, quando ad un certo punto Ilary Blasi si è seduta sullo sgabello ed è rimasta a piedi nudi per qualche secondo, stanca di indossare le scarpe.

Quindi Ilary Blasi, che ha annunciato nuovi concorrenti, ha ripreso regolarmente la conduzione del programma e solo alla fine, ai titoli di coda, si è liberata definitivamente del peso delle sue scarpe, abbandonandole e lasciando lo studio scalza. Con grande nonchalance la conduttrice si è messa comoda, portando in porto la puntata con la solita ironia e il suo savoir faire.

