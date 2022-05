“Arrivano nuovi concorrenti boni”. Isola dei Famosi, in diretta il super annuncio di Ilary Blasi

Notizia bellissima per il pubblico dell’Isola dei Famosi. La conduttrice Ilary Blasi, durante la puntata trasmessa su Canale 5 nella serata di venerdì 13 maggio, ha rotto il silenzio in merito alla possibilità dell’arrivo di nuovi concorrenti in Honduras. Se n’è parlato per diversi giorni, ma erano emerse informazioni contrastanti. Infatti, alcuni avevano riferito che non fossero previsti nuovi ingressi, mentre altri insistevano su questa ipotesi. E la moglie di Francesco Totti ha annunciato che ne giungeranno 4.

Prima di dirvi tutto sui nuovi concorrenti che arriveranno all’Isola dei Famosi, nell’appuntamento in diretta c’è stato spazio alle lacrime di Mercedesz Henger. Mamma Eva ha inviato un messaggio per lei e la figlia si è commossa: “Non voglio dire che il rapporto è come prima, ma sono stata felicissima di partire con il cuore più leggero, al pensiero che si è aperta una breccia. Ero ovviamente preoccupatissima per l’incidente, ma lei stessa mi ha detto che si stava riprendendo. Il giorno che ho saputo dell’incidente mi sono pentita del nostro distacco”.





Isola dei Famosi, Ilary Blasi annuncia l’arrivo di 4 nuovi concorrenti

Ilary Blasi, poco prima di concludere la puntata dell’Isola dei Famosi, si è rivolta verso il pubblico e gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria per ufficializzare l’approdo in Honduras di 4 nuovi concorrenti che si uniranno al resto del gruppo: “Allora devo fare un annuncio. Vi svelo che nella prossima puntata di lunedì 16 maggio entreranno quattro nuovi naufraghi. Ok, allora ripeto, arriveranno quattro nuovi concorrenti. Come sono? Sono belli, bravi e molto boni. Sono tre uomini e una donna”.

Nonostante la padrona di casa non si sia voluta sbilanciare sui nomi di coloro che parteciperanno all’Isola dei Famosi, il sito ‘Il Sussidiario’ ha appreso in anteprima due dei quattro nomi in questione. Per quanto riguarda la donna, dovrebbe essere l’ex protagonista di Non è la Rai, la cantante Pamela Petrarolo. Uno degli uomini che invece prenderebbe parte al reality show sarebbe l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Luca Daffrè. Ora bisogna aspettare solamente gli annunci ufficiali della produzione.

Su Daffrè il ‘Sussidiario’ ha scritto: “In queste ultime ore, sul web, hanno cominciato a circolare con una certa insistenza rumors sul possibile approdo dei vip in Honduras. Nulla è ancora certo, ma si ipotizza persino che per uno di questi sia già cominciata la quarantena. Prende quota sempre di più l’idea Luca Daffrè, uno dei nomi caldi di queste ultime ore”.

