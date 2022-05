Alvin e Ilary Blasi fanno parlare di loro più dei naufraghi dell’Isola dei Famosi, a momenti. Pare infatti che il rapporto tra inviato e conduttrice del reality, che per la cronaca hanno già collaborato insieme, non sia proprio idilliaco. Tutt’altro, come confermato da Dagospia nei giorni scorsi,.

Per il sito c’è qualcosa che non va tra loro all’Isola dei Famosi: non vanno assolutamente d’accordo. “Ilary Blasi e Alvin, inviato dell’Isola dei Famosi, non si sopportano più. Ieri sera lui le ha chiesto di spiegare le prove visto che interviene troppo nei suoi discorsi. Tentativi in corso per ricucire i rapporti tra i due”, si legge.





Alvin e Ilary Blasi, il post dall’Isola e la reazione di lei

Tra poco ci sarà una nuova puntata dell’Isola dei Famosi e chissà se ci saranno altre battutine o altri siparietti tra i due protagonisti del reality show. Nel frattempo Alvin, che è alla sua quarta esperienza come inviato, è tornato ad aggiornare i fan di Instagram direttamente dall’Honduras.

Ha infatti condiviso sul suo profilo altre immagini esclusive del dietro le quinte e della favolosa location in cui si sta svolgendo il reality. Nell’ultimo post Alvin mostra “un po’ di backstage”, mentre è impegnato in “riunione scaletta, prove giochi e comida”. E tra i tanti commenti dei fan è arrivato anche il like di Ilary Blasi…

Anche il pubblico ormai sa della presunta maretta tra Alvin e Ilary Blasi e sotto al post sono numerosi i messaggi di sostegno per l’inviato: “Peccato che Ilary stia esagerando con le sue battutine, almeno tu se parli sai cosa dici e ti fai comprendere, lei parla a sproposito e non vede l’ora di andarsene a casa! Ma allora facesse un altro mestiere!” e “L’isola dei famosi sei tu in primis poi Vladi e Nicola. La bionda può anche stare seduta tutta la puntata tra il pubblico”, “Sei speciale, peccato che Ilary voglia spiegare e fare tutto lei…”.

