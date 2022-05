Grande attesa per la puntata numero sedici dell’Isola dei Famosi. In studio a condurre il reality c’è Ilary Blasi con Nicola Savino e Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti. In collegamento dall’Honduras come inviato c’è Alvin. Sicuramente non mancheranno i colpi di scena Gli equilibri sono sempre più instabili in Honduras: la fame e la stanchezza si fanno sentire. Probabilmente in puntata ci sarà spazio per la storia tra Estefania Bernal e Roger Balduino: la modella ha mandato a quel paese il brasiliano dicendo di non aver apprezzato tanti suoi atteggiamenti tenuti in questi giorni nei suoi confronti e nei confronti degli altri naufraghi.

In queste ultime ore si registra l’insofferenza di Carmen Di Pietro nei confronti di Maria Laura De Vitis. Il suo avvicinamento al figlio Alessandro Iannoni ha fatto andare su tutte le furie la showgirl che è sempre molto protettiva nei confronti del ragazzo. Inoltre ha detto che se scoprisse che sta usando suo figlio solo per andare avanti il più possibile nel gioco farebbe scoppiare l’inferno.





Isola dei Famosi eliminazione, Maria Laura De Vitis a rischio

Poi spazio alle eliminazioni della puntata. In nomination ci sono Marco Cucolo, Edoardo Tavassi, Lory Del Santo e Maria Laura De Vitis. Uno di loro quattro nella puntata di venerdì 13 maggio è a rischio eliminazione. Va ricordato che il televoto in questione è in positivo: i telespettatori devono votare rispondendo alla domanda: “Chi vuoi salvare?”. E come spesso avviene alla vigilia della puntata ci sono i sondaggi che in questo caso sembrano propendere per lo stesso risultato.

La meno votata tra i quattro in nomination dovrebbe essere Maria Laura De Vitis, da poco sbarcata in Honduras dopo l’esperienza a La Pupa e il Secchione che l’ha vista vincitrice. Colui che risulterà essere il meno votato, andrà direttamente su Playa Sgamada. Qui ricordiamo che ci sono: Laura Maddaloni e Clemente Russo, Licia Nunez, Estefania Bernal e Fabrizia Santarelli.

Intanto negli ultimi giorni è venuta fuori una indiscrezione sull’Isola dei Famosi che riguarda il rapporto tra Ilary Blasi e Alvin. Stando a quanto riportato da Ivan Rota sulla rubrica del portale di Dagospia, Ilary Blasi e Alvin sarebbero infatti ai ferri corti. Tra la conduttrice romana, al timone dell’adventure game di Canale 5 per la seconda volta consecutiva e il conduttore televisivo e radiofonico nel ruolo di inviato per la terza volta, non correrebbe affatto buon sangue. Il giornalista è venuto a conoscenza di un retroscena sul reality svelando che “Ilary e Alvin non si sopporterebbero più”.