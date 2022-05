Ilary Blasi è la conduttrice, Alvin l’inviato dell’Isola dei Famosi. Lei a Milano, lui in Honduras a ogni diretta raccontano e commentato le dinamiche dei naufraghi di questa edizione ma ovviamente lavorano in coppia anche se a distanza.

L’Isola dei Famosi 2022 è arrivata alla 15esima puntata e sono già diverse le occasioni in cui gli atteggiamenti di Ilary Blasi e Alvin hanno insospettito il pubblico. Pare infatti che tra i due non ci sia più quel rapporto idilliaco di un tempo e a dimostrarlo sono alcuni siparietti avvenuti in diretta, l’ultimo lunedì scorso.





Ilary Blasi e Alvin Isola dei famosi: “Non si sopportano”

Non vedendolo inquadrato da un po’, Ilary Blasi ha stuzzicato Alvin: “Ah Alvin, ci sei anche tu? Ben trovato, non lo sentivo più. Dico: ‘se ne sarà andato’”. E a quel punto lui ha salutato tutti e finto di abbandonare la diretta anche se sempre mantenendo comunque il sorriso. La conduttrice è stata al gioco e gli ha chiesto di tornare indietro.

In una puntata precedente, la conduttrice dell’Isola dei Famosi gli ha chiesto di velocizzare: “Vabbé, lo sanno tutti come funziona (la prova dell’Uomo Vitruviano, ndr). Andiamo avanti va!”. Ma lui non l’ha presa proprio bene, tanto che ha ribattuto: “Una cosa devo fare, spiegare le prove. Almeno quella fatemela fare. Grazie”.

Ma è vero che ci sono dissapori o è tutta una finta? Per Dagospia c’è qualcosa che non va tra loro all’Isola dei Famosi: non vanno assolutamente d’accordo. “Ilary Blasi e Alvin, inviato dell’Isola dei Famosi, non si sopportano più. Ieri sera lui le ha chiesto di spiegare le prove visto che interviene troppo nei suoi discorsi. Tentativi in corso per ricucire i rapporti tra i due”, si legge.

