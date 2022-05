Da quando è iniziata l’Isola dei Famosi tutti a chiedersi cosa succede davvero tra Ilary Blasi e Alvin. Conduttrice lei, inviato dall’Honduras lui, si stuzzicano dalla prima puntata. O meglio, è più che altro lei a farlo. Ma sono solo siparietti oppure non c’è realmente un bel rapporto tra i due?

Tanto per fare un esempio, in una delle puntate precedenti Alvin si è “rivoltato” all’Isola dei Famosi. E ha zittito la padrona di casa che, al momento di spiegare le regole della prova dell’Uomo vitruviano, l’ha incalzato: “Alvin, è mezzanotte, ‘namo!”.





Alvin Isola dei Famosi lascia la diretta

“Se vuoi vado a girare la gabbia io, ma è l’ultima cosa che dovrei fare”, la replica dell’inviato dell’Isola dei Famosi, che ha sottolineato come il meccanismo della gabbia per l’apnea non era ancora stato messo in funzione. E ancora, alla spiegazione della seconda manche, Ilary Blasi: “Vabbè, lo sanno tutti come funziona. Annamo avanti va!”.

Ma Alvin a quel punto l’ha zittita: “Una cosa devo fare, spiegare le prove. Almeno quella fatemela fare. Grazie”. E lei:“Hai ragione, spiegami l’Uomo vitruviano”. Nella 15esima puntata la conduttrice l’ha stuzzicato di nuovo. Nel rivederlo, ha esclamato: “Ah, Alvin, ci sei anche tu? Ben trovato Alvin! Non lo sentivo più, dico: ‘se ne sarà andato’”.

A quel punto, nel pieno della diretta, Alvin ha sollevato la mano, ha salutato e si è allontanato facendo un po’ l’offeso, ma naturalmente aveva il sorriso sulle labbra. “No! Torna Alvin!”, ha detto poi Ilary Blasi. Ancora, nella stessa puntata, quando Mercedesz Henger si è accorta che il suo nome era scritto senza la ‘z’ e ha chiesto di correggerlo, lei: “Ah… l’ha scritto Alvin, perdonalo”.

