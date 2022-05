“Il prossimo anno non ci sarà”. Amici, chi lascia ma soprattutto chi arriva: la bomba a poche ore dalla finale

Amici 21 di Maria De Filippi si avvia alla conclusione. Domenica 15 maggio c’è la finale del talent show: sono sei i ragazzi arrivati a un passo dal traguardo e si tratta di Albe, Alex, Luigi e Sissi per il canto, Serena e Michele per la danza. Tutte le squadre dei professori possono contare almeno un allievo: il team Cuccarini/Todaro ha Sissi, Serena e Alex, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi possono contare su Michele e Luigi mentre Veronica Peparini e Anna Pettinelli puntano unicamente su Albe.

Per quanto riguarda i pronostici nella categoria ballo dovrebbe avere la meglio Michele, il ballerino scelto e seguito nel suo percorso da Alessandra Celentano. Nonostante Serena sia stata applaudita e lodata dai giudici ma Michele ha sempre colpito e convinto ad ogni sua esibizione. Nella categoria canto Sissi è molto amata dalla critica e da buona parte del pubblico, ma nell’ultima classifica del daytime di Amici, non è stata particolarmente premiata dal televoto. Luigi Strangis sembra essere quello più vicino alla vittoria ma Alex può contare su una fanbase decisamente importante.





Amici 21 Anna Pettinelli può essere sostituita il prossimo anno

Nel frattempo circolano già le prime indiscrezioni sulla prossima edizione, la numero 22. Si vocifera infatti che potrebbero esserci ulteriori cambiamenti nel corpo docenti dopo l’ingresso di Raimondo Todaro e l’addio di Arisa dell’anno scorso. Un insegnante dovrebbe lasciare a fine Amici 21: difficile che siano Rudy Zerbi o Alessandra Celentano che sono due pilastri insostituibili del talent show.

A fare i nomi Amedeo Venza ci ha pensato sul suo profilo Instagram. Non si tratta neanche di Raimondo Todaro: si era parlato nei mesi scorsi di un suo possibile allontanamento. Ma anche in questo caso non se ne è fatto nulla. Amedeo Venza svela il nome: si tratterebbe di Anna Pettinelli. Al momento si tratta di indiscrezioni, non c’è nulla di certo e queste notizie vanno prese con le molle. Probabilmente è la docente che gode di meno simpatia nei confronti del pubblico, ma va detto allo stesso tempo che è stata la docente di Aka7even nella passata edizione.

Tornando all’indiscrezione, non si parla solo del possibile addio di Anna Pettinelli ad Amici ma anche del possibile sostituto. Sempre Amedeo Venza ha riportato che potrebbe arrivare un ex allievo tra i professori della prossima edizione. In questo caso non sono stati avanzati nomi né ci sono indizi. “Potrebbe essere sostituita da un ex allievo”, si legge infatti. Al momento non si sa altro: intanto l’attesa per la finale cresce. Manca davvero poco per scoprire il successore di Giulia Stabile.

