“Ho visto cosa hai fatto”. Amici 21, bomba su Alessandro Celentano: il vip vuota il sacco

Amici 21, critiche per Alessandra Celentano da un big del programma. Un’uscita a sorpresa quanto manca poco più di una settimana alla fine del talent ed iniziato il toto vincitore. Secondo gli esperti non avrebbero grosse chance di vittoria Albe, Serena e Michele, con quest’ultimo che potrebbe vincere però la categoria danza, mentre Sissi potrebbe classificarsi al terzo posto. Restano in lizza Luigi e Alex, che a quanto pare sarebbero appaiati a pari merito. Quindi, difficile stabilire chi tra i due sia maggiormente favorito per aggiudicarsi la coppa e i 150mila euro.



Ovviamente saranno importantissime anche le performance che vedremo in studio e chissà se non potranno anche esserci delle sorprese davvero inaspettate. In attesa di quello che succederà occhi puntata sulla maestra per la quale ha avuto parole forti Steve LaChance che in un post sui social ha scritto. “Essere insegnante è una passione che crea danzatori. Formare ballerini dando loro le proprie conoscenze e facendo lavorare i ragazzi in modo sereno e tranquillo non è da tutti ‘purtroppo’. Coreografare con danzatori già formati è facile! La danza è disciplina ma anche amore”.





Amici 21 critiche per Alessandro Celentano da Steve LaChance



E ancora: “Poi in un momento così difficile bisognerebbe dare tanta serenità e tranquillità”. Così prima di aggiungere: “E insisto. Certe persone non devono insegnare ai giovani in crescita! Che dispiacere vedendo certe situazioni!!! Comunque e ovunque viva la danza!”. Parole che non lasciano dubbi sulla sua reale opinione in merito ai metodi educativi di Alessandra Celentano.



Alessandra Celentano per la quale Nunzio aveva avuto parole dolci. Ospite a “Verissimo” il ballerino di latinoamericano aveva tracciato un bilancio della propria esperienza ad “Amici” e, a sorpresa, dichiarava di sentire la mancanza persino della sua più grande detrattrice. “È strano non sentirla che mi punzecchia”.



“Sono molto migliorato, anche come persona”, continua il danzatore. “Il Nunzio entrato ad Amici è molto diverso da quello uscito. Prima ero molto più esuberante, troppo sicuro di me. Ora se ballo male lo dico, sono più autocritico. Dico, però, anche se ballo bene”, scherza Stancampiano, prima di esibirsi in un assolo.

“Chi vince il talent”. Amici, fuori tutto a poco dalla finale. Che sorpresa per il pubblico