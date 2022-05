“Chi vince il talent”. Amici, fuori tutto a poco dalla finale. Che sorpresa per il pubblico

Siamo ad un passo dalla finale di Amici 21, infatti nella serata di domenica 13 maggio conosceremo il nome del vincitore. C’è grande attesa per capire cosa succederà nell’atto finale del talent show di Maria De Filippi, ma nelle ultime ore qualcosa già sta emergendo e sta delineando ciò che potrebbe succedere tra pochi giorni. Ricordiamo che la finalissima è stata spostata di un giorno per non sovrapporsi alla finale dell’Eurovision Song Contest, la kermesse musicale in onda su Rai1 e che ha luogo a Torino.

Per quanto concerne il vincitore di Amici 21, nelle scorse ore vi abbiamo svelato quanto intascherà grazie al successo. I concorrenti scopriranno anche chi avrà vinto altri premi: Premio Tim della Critica; Premio Siae; Premio Tim da 30mila euro; Premio della Radio; Premio Marlù e Premio Oreo. Invece, colui che batterà tutti gli altri compagni si porterà a casa una somma di denaro molto considerevole, ovvero 150mila euro. Ma andiamo a vedere insieme chi potrebbe avere la meglio sugli altri.





Amici 21, prime indiscrezioni sul nome del vincitore

Sono sei gli allievi che sono riusciti a raggiungere l’atto conclusivo di ‘Amici 21’ e tra questi uscirà appunto il nome del vincitore. Coloro che sono in lotta sono: Serena, Michele, Albe, Sissi, Luigi e Alex. Vi anticipiamo subito che non c’è un unico studente super favorito per la vittoria, infatti ci sarebbe una sorta di ex aequo al momento. Decisivo si rivelerà il televoto del pubblico, infatti ricordiamo che questa puntata finale è l’unica che andrà in diretta e quindi i telespettatori saranno decisamente fondamentali.

Secondo quanto scritto dal sito Blasting News, non avrebbero grosse chance di vittoria Albe, Serena e Michele, con quest’ultimo che potrebbe vincere però la categoria danza, mentre Sissi potrebbe classificarsi al terzo posto. Restano in lizza Luigi e Alex, che a quanto pare sarebbero appaiati a pari merito. Quindi, difficile stabilire chi tra i due sia maggiormente favorito per aggiudicarsi la coppa e i 150mila euro. Ovviamente saranno importantissime anche le performance che vedremo in studio e chissà se non potranno anche esserci delle sorprese davvero inaspettate.

Intanto, si vocifera di un clamoroso approdo di Nunzio di Amici 21 al Grande Fratello Vip 7. Il ballerino ha saputo bucare lo schermo come pochi altri. Non solo, e forse non tanto, per la sua bravura nella danza, quanto proprio per il personaggio. Sicuro di sé, ironico, a volte perfino un po’ strafottente, ma comunque senza mai essere volgare o ‘scostumato’, Nunzio ha conquistato il pubblico.

