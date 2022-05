‘Amici 21’ si appresta a vivere l’ultimo momento dell’anno, infatti nella serata di domenica 15 maggio ci sarà la finalissima del talent show condotto da Maria De Filippi. E quel giorno scopriremo chi trionferà e chi succederà a Giulia Stabile. Ma tutti in queste ore si stanno anche chiedendo quale sia la cifra del montepremi del vincitore e il sito ‘Blasting News’ ha fugato ogni dubbio. Sono diversi i premi che verranno aggiudicati, ma indubbiamente il più atteso è quello che spetta a colui che batterà tutti i compagni.

Prima di parlarvi della cifra del montepremi destinato al vincitore di ‘Amici 21’, la trasmissione ha dovuto fare i conti in queste ore con l’addio ufficiale della ballerina Giulia Pauselli: “Oggi ho sgomberato il mio camerino da 5 meravigliosi anni… Non più body, scalda muscoli, punte, tacchi e costumi di scena…non più tappetini e attrezzi per allenarmi in quella che ho sempre definito la “mia tana”. Il mio rifugio a lavoro, quel luogo in cui tutto il mio universo ruotava fino a 6 mesi fa. Sono felice e nostalgica allo stesso tempo”.





Amici 21, la cifra del montepremi che andrà al vincitore

Dunque, la cifra del montepremi del vincitore di ‘Amici 21’ è decisamente molto interessante e chi la otterrà potrà esserne molto felice e soddisfatto. Ma nel corso della puntata i concorrenti scopriranno anche chi avrà vinto altri premi: Premio Tim della Critica; Premio Siae; Premio Tim da 30mila euro; Premio della Radio; Premio Marlù e Premio Oreo. Cifra da migliaia di euro sarà ottenuta, come spiegato da ‘Blasting News’, anche dal vincitore della categoria danza del programma.

Quindi, andando nei dettagli, colui che riuscirà a sovrastare tutti e a vincere ‘Amici 21’ si porterà a casa una somma di denaro molto considerevole, ovvero 150mila euro. Oltre alla soddisfazione di alzare al cielo la coppia e di entrare nella storia della trasmissione, l’allievo o l’allieva che avrà avuto la meglio potrà utilizzare questa importantissima cifra per programmare il suo futuro professionale e personale. Non resta che aspettare adesso la puntata per conoscere il successore di Giulia Stabile.

Ad ‘Amici 21’ grande sorpresa a pochi giorni dalla finale per Michele. Ad attenderlo c’erano i suoi genitori. I due si sono ben nascosti nelle gradinate dello studio di Amici, interamente al buio. La produzione ha detto a Michele di recarsi in studio per un’esibizione e lui non si è tirato indietro. Il ballerino ha ballato al buio, illuminato solo da un faro posizionato esclusivamente su di lui.

