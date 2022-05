Brutta notizia per ‘Amici 21’ e Maria De Filippi. Un addio si è materializzato in queste ore e per il talent show di Canale 5 dire che è una grave perdita è un eufemismo. Ad annunciare il suo abbandono è stata la diretta interessata, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. Ha pubblicato un paio di immagini personali e nella didascalia ha scritto parole bellissime, dedicate anche alla padrona di casa. E ovviamente i suoi follower sono rimasti molto dispiaciuti da questa decisione presa.

La giovane, che è in dolce attesa, ha scritto dunque sul popolare social network: “-5 alla Finale. Oggi ho sgomberato il mio camerino da 5 meravigliosi anni… Non più body, scalda muscoli, punte, tacchi e costumi di scena…non più tappetini e attrezzi per allenarmi in quella che ho sempre definito la “mia tana”. Il mio rifugio a lavoro, quel luogo in cui tutto il mio universo ruotava fino a 6 mesi fa. Sono felice e nostalgica allo stesso tempo, ho dedicato questi anni al mio lavoro e alla realizzazione di esso sempre più convinta di aver trovato il mio posto nel mondo”.





Amici 21, Giulia Pauselli annuncia l’addio

Poi la giovane ballerina di ‘Amici 21’, futura mamma, ha aggiunto: ” Adesso per un po’ il mio universo girerà su tutt’altro satellite, senza dimenticare però che una parte di me sarà sempre qui e riconoscente per questi anni fatti di sacrifici e tanto amore per questo programma. Non smetterò mai di essere grata per avermi fatto vivere la gravidanza 🤰🏻 da donna e ballerina 🩰 senza avermi fatto pesare questa condizione, ma anzi sostenendomi nelle scelte man mano che il mio corpo e le esigenze cambiavano”.

A salutare definitivamente ‘Amici 21’ è stata Giulia Pauselli, che ha lasciato tutti nella tristezza più assoluta. Giulia Pauselli ha scritto ancora: “Mi mancherà tutto di questo posto, anche le difficoltà ed i giorni più pesanti sicura che forse un giorno tornerò più forte di prima, che la mia nuova vita da mamma potrà darmi una carica ed una risposta diversa a qualsiasi complessità troverò nella vita e sul posto di lavoro. 💙🪐Immensamente grata 🥹🙏🏻grazie @amiciufficiale Grazie Maria 💙”. Una perdita enorme per la trasmissione.

Giulia Pauselli, classe 1991, ha iniziato la sua carriera in tv 10 anni fa quando ha partecipato a ‘Ciao Darwin’ e ‘Tale e Quale Show’, prima di approdare al Festival di Sanremo. Dal 2017 era entrata a far parte del cast dei ballerini professionisti di ‘Amici’. Dal 2016 è legata al collega Marcello Sacchetta e i due diventeranno molto presto genitori.

