Emozione clamorosa per l’allievo Albe di ‘Amici 21’, che ha ricevuto una sorpresa inaspettata a pochi giorni dall’atto conclusivo del talent show. Ricordiamo infatti che lui è uno dei finalisti e l’ultimo appuntamento con il programma di Maria De Filippi si terrà domenica 15 maggio, visto che sabato 14 si è preferito non mettersi in competizione con la finale dell’Eurovision Song Contest. E la produzione ha deciso di renderlo molto felice, facendogli vedere una persona che ama letteralmente alla follia.

Eppure non si è parlato solamente bene di Albe ad 'Amici 21'. Oltre alla sorpresa, sul web è esplosa la protesta di coloro che non lo apprezzano particolarmente. Un utente infatti ha scritto: "Sono pienamente d'accordo sul fatto che non si debbano insultare i ragazzi perché è una cosa orribile, però se penso che al posto di Albe e Serena ci potevano benissimo stare Lda e Carola io mi inca*** come una iena. Questi due saranno per sempre famosi, mentre gli altri due no". Ma veniamo alla nota lieta.





Amici 21, meravigliosa sorpresa per Albe

Il cantante Albe è stato invitato dalla produzione di ‘Amici 21’ a recarsi in studio perché avrebbe dovuto fare un servizio fotografico con alcuni giocattoli. Ma poi è arrivata l’incredibile sorpresa, apprezzata da lui e da tutto il pubblico. La reazione del giovane è stata bellissima e spontanea, come è stato possibile vedere nel daytime del 9 maggio: “Questi giocattoli mi mettono ansia, fanno rumori strani. Sto impazzendo ragazzi, non sto capendo niente e quest’orso fa rumore. Chi è che sta parlando?”.

Poi Albe ha commentato ancora: “Si può capire chi é? Cosa devo fare? Chi parla? Quel coso si è mosso, dimmi chi sei. Non ci credo, quanto tempo è che non ti vedo”, la reazione dell’allievo di ‘Amici 21’, che si è trovato di fronte la sorella Silvia che era all’interno dell’orso. Poi lui ha aggiunto: “Non posso abbracciarti, non ti ricordavo così, è come se ti vedessi per la prima volta. Sono in finale e mi viene da piangere, è strano, questo l’ho sempre sognato. Poi ho reso tutti voi fieri, finalmente qualcosa”.

E il pubblico ha reagito così al regalo per Albe: “Albe è proprio un bravo ragazzo, gentile e affettuoso”, “Che carina la sorella Silvia”, “Molto bella Silvia”, “Albe, sei stato il più sincero e diretto di tutti, senza filtri”, “Sto piangendo, che bello”. E ancora: “Albe è veramente una delle persone più buone e dolci, merita molto soprattutto come persona. Complimenti”.

