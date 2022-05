Incredibile quanto sta succedendo nelle ultime ore ad ‘Amici 21’. La finale si avvicina e l’entusiasmo del pubblico anche, ma non tutti i telespettatori sono felici, infatti si sono registrate diverse proteste a pochi giorni dall’atto conclusivo del talent show di Maria De Filippi. A contendersi la vittoria sono sei allievi, che dunque si sfideranno fino alla fine per cercare di aggiudicarsi il successo e succedere così alla ballerina Giulia Stabile, vincitrice di ‘Amici 20’ a scapito del fidanzato Sangiovanni.

Prima di parlarvi della finale di ‘Amici 21’ e le relative proteste, la ballerina Serena ha fatto spaventare pubblico e presenti in studio quando ha avuto un incidente. La danzatrice della squadra guidata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro ha avuto un incidente. E inizialmente erano tutti preoccupati: Serena, infatti, perdeva sangue visto che ha riportato un taglietto sul mento. In ogni caso la ferita è superficiale e dunque poco dopo è la situazione è tornata tranquilla. Ma veniamo adesso al presente.





Amici 21, proteste del pubblico prima della finale

Il sito ‘Blasting News’ ha riportato alcune notizie inerenti la finale di ‘Amici 21’ e sul web ci sono state diverse proteste da parte di alcuni utenti. Tantissime persone hanno contestato duramente i nomi di alcuni allievi, approdati nell’atto finale del programma. In particolare, c’è chi non è stato apprezzato e ci stiamo riferendo ai concorrenti Albe e Serena, che invece ce l’hanno fatta. Gli spettatori avrebbero preferito vedere altri nella finalissima e i nomi di questi allievi sono stati scritti sui social.

‘Blasting News’ ha riportato solamente alcuni dei commenti del pubblico e c’è chi ha chiesto a gran voce il ritorno di Lda e Carola: “Maria, una volta che ci siamo chiamiamo Luca e Carola e si fa in otto la finale”, “Sono pienamente d’accordo sul fatto che non si debbano insultare i ragazzi perché è una cosa orribile, però se penso che al posto di Albe e Serena ci potevano benissimo stare Lda e Carola io mi inca*** come una iena. Questi due saranno per sempre famosi, mentre gli altri due no”.

Intanto, Veronica Peparini ha parlato di Dario: “Ci ho messo un po’ prima di scrivere perché volevo metabolizzare e capire bene cosa dire nel modo più sincero possibile. Posso dire che sono fiera, felice e orgogliosa di tutto il suo percorso e che sia arrivato in semifinale dimostrando di essere un ballerino talentuoso, intelligente ed educato. Capace di affrontare ogni sfida con coraggio come anche fuori capiterà”.

