Ha aspettato qualche ora Veronica Peparini prima di dire la sua a Dario Schirone, l’ultimo eliminato ad Amici 21. L’insegnante di danza in questi mesi ha sempre difeso il suo allievo, in particolare da Alessandra Celentano. Neanche a dirlo: Veronica Peparini su Dario ha versato lacrime amare e la sua eliminazione è stato un duro colpo. La prof di danza crede molto nel potenziale del giovane e insieme speravano per la finale. Ma il pubblico ha deciso diversamente.

Così, Veronica Peparini, a qualche ora dal termine della puntata, ha pubblicato uno scatto e ha scritto a corredo: “Eccolo qui.. ci ho messo un po’ prima di scrivere perché volevo metabolizzare e capire bene cosa dire nel modo più sincero possibile”. E ancora Veronica Peparini su Dario: “Posso dire che sono fiera, felice e orgogliosa di tutto il suo percorso e che sia arrivato in semifinale dimostrando di essere un ballerino talentuoso, intelligente ed educato. Capace di affrontare ogni sfida con coraggio come anche fuori capiterà”.





Veronica Peparini su Dario: “Ti voglio bene piccolino”

E ancora Veronica Peparini su Dario: “Detto ciò gli auguro di prendersi tutto ciò che desidera e merita, e l’augurio più grande è quello di rimanere sempre se stesso quel ragazzo con gli occhioni azzurri pieni di sogni che sono sicura realizzerà tutti. Ti voglio tanto bene piccolino. E in bocca al lupo a tutti per la finale”. Ha detto la sua anche Dario, intercettato dopo la puntata da Witty TV: “Tutto ciò che ho fatto l’ho fatto perché l’ho sentito”.

“Anche quando ero sottotono – racconta Dario – durante le lezioni in sala, l’ho fatto perché non mi piace fingere che andava tutto bene. Questo rapporto con quello che faccio è pulito, vero, non mi va di fingere che vada tutto bene. Ho dato tutto quello che potevo, con tutte le insicurezze. Penso di aver agito nel modo più forte che potevo”.

E ancora: “Sono contento di tutte le scelte che ho fatto, dei miei comportamenti, delle mie liti, del mio modo di essere, a volte un po’ pesante. Mi mancherà cucinare poche volte per tutti. Ma quando lo fai ti dicono “bravo”. Poi un’altra cosa che mi mancherà è convivere con Silvia. E poi il pianoforte. Io non so suonare così bene, però ci stavo veramente tanto perché mi piaceva. Mi piaceva creare le cose da solo e avere in mano ciò che ballo”.

“Ma si sente male?”. Domenica In, troppe risate con l’ospite: Mara Venier costretta a fermarsi