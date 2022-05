Una puntata stellare quella di Domenica In dell’8 maggio 2022. Una delle prime ospiti della puntata, Elisa, la cantante seconda classificata all’ultimo Festival di Sanremo. Un’intervista dolce e profonda quella dedicata alla brava Elisa a Domenica In. La padrona di casa Mara Venier ha chiesto alla Toffoli, il motivo secondo il quale ha iniziato a cantare in inglese. “Avevo sin da piccola il pallino della musica inglese… mia mamma ascoltava poca musica italiana”.

E ancora Elisa a Domenica In: “Amava le grandi voci. Io non sapevo bene l’inglese, lo imitavo solo a orecchio”. Oltre al canto, un’altra passione di Elisa è l’impegno sociale. Per chi non lo sapesse, nell’ultimo disco Elisa ha inserito canzoni sul futuro del pianeta e le nuove generazioni. “Quello che sto facendo con i miei mezzi è parlare di cose semplici, di cose che possiamo fare tutti”, ha raccontato la brava cantante ai telespettatori di Rai. Poi però le cose non sono proprio andate come dovevano.





Elisa a Domenica In, le battute di Mara Venier e le risate in diretta

A un certo punto infatti, la zia Mara è stata costretta a fermare tutto. Il motivo? Troppe risate. Tutto d’un tratto Mara Venier ha spiazzato Elisa con una battuta. Il tutto ha avuto inizio quando la regia ha mandato in onda la canzone dei Pink Floyd, commentata dalla Venier con un: “Bei tempi”. E ancora la padrona di casa: “Eh le conosco bene quelle canzoni. Non sai le limonate”.

Risate a non finire per la cantante che, allora, parlando del marito chitarrista, si è abbandonata al clima di festa: “Ci siamo conosciuti da giovanissimi, ma non ci siamo fidanzati subito”. La Venier ha chiesto quando fosse scattato l’amore ed Elisa, senza freni, ha detto: “Ci siamo messi insieme nel 2008. Nel frattempo abbiamo fatto un po’ di numeri”.

La conduttrice divertita: “Ah, ce ne hai messo di tempo. Un po’ di Pink Floyd pure per te eh!”. Elisa non si trattiene e perde le ciglia applicate sugli occhi: “Non vedevo l’ora di venire qua. Non resisto con te!”. E ancora una battuta in dialetto stimola Elisa: “Abbiamo deciso nel 2008” e tra le risate incontenibili Elisa continua: “Altro che Pink Floyd, Woodstock (Il famoso festival che celebrò la cultura hippie)”.

“Ecco cosa penso…”. Domenica In, Manuel Bortuzzo risponde (male) a Mara Venier