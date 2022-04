Situazione che si preannuncia incandescente ad ‘Amici 21’. A pochi giorni dal nuovo serale, in programma sabato 30 aprile su Canale 5, Lorella Cuccarini è parsa molto nervosa per ciò che è stata costretta a vedere in questi giorni. Ha deciso di fare un incontro con un’allieva e ha voluto esternare il suo pensiero negativo. Se l’è presa con una persona in particolare e non sappiamo cosa potrà accadere in puntata. Appare decisamente molto probabile che ci possano essere dei veri e propri scontri.

Intanto, prima di dirvi tutto su Lorella Cuccarini, secondo ‘Blasting News’, coloro che potrebbero salutare per sempre ‘Amici 21’ sono i ballerini Dario e Nunzio. Una volta che la registrazione del serale sarà completata, usciranno ancora una volta tutti gli spoiler e ci saranno quasi le conferme ufficiali su quanto avvenuto in studio. Non resta che aspettare qualche ora per avere il quadro della situazione più chiaro, ma non dovrebbero esserci grosse sorprese e uno dei due dovrebbe andare via.





Amici 21, Lorella Cuccarini contro Anna Pettinelli

Lorella Cuccarini ha immediatamente respinto con forza una proposta della collega Anna Pettinelli, inerente una sua allieva: “Noi questo guanto lo rimandiamo al mittente. Ci sta mettersi in gioco, ma non si possono chiedere cose impossibili”. Infatti, la stessa ragazza aveva chiesto di non farlo perché non sarebbe mai riuscita a metterlo in pratica. Non sappiamo come la Pettinelli reagirà a questa decisione, ma una cosa è certa: non mancheranno le polemiche nel prossimo appuntamento con Maria De Filippi.

In poche parole Lorella Cuccarini si è infastidita non poco perché Anna Pettinelli ha chiesto a Sissi un guanto inerente la scrittura, cosa che la giovane non ha mai fatto in tutta la sua vita. A quel punto l’ex conduttrice de ‘La vita in diretta’ ha anche aggiunto: “Ognuno ha i suoi doni e tu ne hai tantissimi. Questo guanto lo posso giustificare senza fatica perché per quello che sei è strano che ti sia arrivato un guanto così. Sono abbastanza sicura di convincere la giuria”, ha detto ancora.

Sissi ha chiosato, dicendo: “Non mi sento in grado di farlo, quindi preferisco rifiutare questo guanto”. Ma gli utenti hanno anche commentato: “Lorella è falsa, ne rifiuta uno fattibile dopo averne mandati due impossibili a Luigi”, “E i guanti che propone lei? Sono per far crescere i ragazzi…Ma per favore”, “La Cuccarini non è solo finta buona, ma mi pare pure un’ipocrita”.

