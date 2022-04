“Chi lascia il Serale”. Amici 21, roba forte prima della puntata: i nomi sono già pubblici

Manca poco per il sesto serale di ‘Amici 21′ e ormai si avvicina sempre più la data della finalissima, prevista per metà maggio. La settimana scorsa, un po’ a sorpresa, è stato eliminato LDA, il figlio di Gigi D’Alessio, che ha quindi dovuto dire addio alla possibilità di vincere il talent show di Canale 5. Ma ora sono già uscite le prime indiscrezioni su ciò che potremmo vedere sabato 30 aprile. Infatti, sono soprattutto due gli allievi che rischiano seriamente di dover abbandonare la trasmissione definitivamente.

A proposito di ‘Amici 21’ e di LDA, nonostante l’eliminazione è arrivata una bella notizia. LDA ha firmato un contratto discografico dopo Amici 21 e con una delle case più blasonate. Si tratta della Sony Music Italia, che ha dato il suo caloroso benvenuto al giovane artista annunciando l’uscita del suo ultimo singolo Bandana. “Benvenuto in famiglia”, ha scritto la casa editrice sul suo account ufficiale. Quindi, dopo il disco di platino, un altro tassello fondamentale per proseguire la sua carriera di cantante.





Amici 21, chi rischia l’eliminazione il 30 aprile

Come riferito da ‘Blasting News’, ci saranno tanti momenti interessanti ad ‘Amici 21’ e c’è grande attesa soprattutto per lo scontro tra Dario e Serena. A metterli a confronto è stata Veronica Peparini, la quale ha anche aggiunto: “Una coreografia di modern puro. Non ti ho mai visto in una mia coreografia e voglio vedere come te la caverai. Anche se ho un giudizio positivo sul tuo conto, credo che Dario sia più completo”. Ma sono anche usciti i nomi degli allievi che potrebbero lasciare la scuola.

Sempre secondo ‘Blasting News’, coloro che potrebbero salutare per sempre ‘Amici 21’ sono i ballerini Dario e Nunzio. Una volta che la registrazione del serale sarà completata, usciranno ancora una volta tutti gli spoiler e ci saranno quasi le conferme ufficiali su quanto avvenuto in studio. Non resta che aspettare qualche ora per avere il quadro della situazione più chiaro, ma non dovrebbero esserci grosse sorprese e quindi uno dei due allievi dovrebbe uscire dal programma e dire addio ai suoi compagni.

Nell’ultimo appuntamento con ‘Amici 21’ Raimondo Todaro ha lanciato una provocazione ad Alessandra Celentano: “La maestra, tra tutte le cavolate che dice, ha detto che Nunzio è brutto fisicamente”. A queste parole la maestra di Amici 21 ha subito replicato: “Cavolate lo dici a tua sorella, posso avere il mio gusto? Ha una buona altezza, è mingherlino e deve rinforzarsi”.

“Benvenuto in famiglia”. LDA, clamoroso dopo l’eliminazione ad Amici 21 per Luca D’Alessio