L’eliminazione di LDA da Amici 21 ha lasciato increduli i fan del programma. Come sempre accade, in molti sui social hanno manifestato il proprio dissenso. Dal punto di vista di alcuni infatti, lui come anche Carola la settimana scorsa non meritavano di uscire prima di altri concorrenti. Naturalmente in molti hanno puntato il dito, contro i giudici perché Serena e Albe sono ancora dentro e Carola e LDA no. Una polemica a spegnere la quale ha pensato, per primo, proprio il figlio di Gigi D’Alessio.



Poco dopo l’eliminazione da Amici 21 LDA è tornato sull’argomento. “La prima cosa che mi ricordo dei miei casting sono tutte le lezioni che ho fatto, l’ansia prima di fare le puntate del pomeridiano. Ho proprio tanti ricordi di questa stradina, ma davvero tanti. Indimenticabili e tutti belli”. E poi: “Amici mi ha dato la possibilità di essere Luca, già lo ero fuori, però non per tutti. Penso mi abbia dato questa possibilità enorme di far conoscere Luca a tantissime persone”.





Amici 21, LDA firma un contratto con Sony Italia



“Mi ha dato degli amici, tanti, delle persone splendide e mi ha fatto diventare molto più grande e molto più maturo. Poi mi ha dato il senso del lavoro e mi ha migliorato come persona e come artista. Tantissimo”. Un lungo applauso ad Amici 21 che poi è continuato. Poi LDA ha aggiunto: “Nonostante tutto, però, sono contento di quello che ho fatto. Ho scritto tante cose e penso di aver lasciato qualcosina”.



“Mi sono dimenticato di lasciargli la ricetta della piadina, della pasta e ceci come la faccio io. Però penso di avergli lasciato qualcosa per quanto riguarda la cucina, ma anche come bene proprio (tanto) e come persona”. “Domani – ha detto infine l’ex studente di Amici 21– mi mangio una pizza enorme. Cosa faccio? A parte quello ciò che farò sicuramente è quello di vedere la mia città, ne ho bisogno”.



Ora per il talento di Amici 21, che già ha ottenuto un disco di platino, è arrivata una bella notizia. LDA ha firmato un contratto discografico dopo Amici 21 e con una delle case più blasonate. Si tratta della Sony Music Italia, che ha dato il suo caloroso benvenuto al giovane artista annunciando l’uscita del suo ultimo singolo Bandana. “Benvenuto in famiglia”, ha scritto la casa editrice sul suo account ufficiale.

“Niente premesse, esci tu…”. Amici, l’annuncio di Maria De Filippi a notte fonda