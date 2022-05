Meno di una settimana fa Luigi Strangis ha vinto Amici 21. Una vittoria che ha lasciato più di qualche strascico. Per tutti valgono le parole di Rita Pavone secondo la quale ad aggiudicarsi la coppa ed il primo posto finale sarebbe dovuto essere Albe. Nel dettaglio la cantante aveva spiegato come: “A parte che non a tutti piace la menta, si può essere degli ottimi performers – esordisce la Pavone nel suo intervento sulla finale di Amici 21 -, ma non avere delle grandi voci. Luigi infatti è un ottimo performer, suona batteria e chitarra e la sua versione di “Pietre” mi è piaciuta molto. Ma la sua voce non mi prende. That’s all Folks”.



Poi aveva aggiunto: “Ed infine, poi per me Amici è acqua passata, ho provato disagio nel vedere il bravo Albe dimenticato da tutti. Lui, non solo è carismatico, divertente ed intelligente – le sue rime sempre ad hoc – ma è anche un ragazzo generoso. Lo si è visto quando offriva il suo posto a Serena Carella”. Luigi è rimasto in silenzio. Intanto arriva una novità per Luigi Strangis, ospite a Domenica In il 22 maggio.





Luigi Strangis ospite a Domenica In dopo il trionfo ad Amici 21



A dare la notizia è il sito TvBlog.it che fa una lista anche degli altri ospiti. Insieme a Luigi Strangis Gianluca Vacchi, Mika e anche i mitici Ricchi e poveri e con loro alcuni dei successi storici dei nostri “Abba“. Collegamento poi con Maria Falcone in occasione dei 30 anni dalla strage di Capaci dove il magistrato Giovanni Falcone fu ucciso da Cosa nostra.



In attesa di vedere Luigi Strangis ospite a Domenica In, nei giorni scorsi l’allievo ha spiegato come intende investire i 150mila euro della vittoria. “Vorrei investirli tutti nella musica, nel mio lavoro. E magari fare un regalo ai miei genitori: un bel viaggio. Loro, sì, se lo meritano – aveva spiegato – All’inizio non sapevo dove sarei arrivato: sono un tipo che si deve ambientare un po’”.



E ancora aveva aggiunto : “Non pensavo certo alla vittoria ma lavoravo solo per me stesso e per chi mi ascoltava”. Poi sulla padrona di casa ha detto: “I discorsi con Maria. Mi hanno fatto crescere, capire qualcosa di me stesso. Ho realizzato grazie a lei che non dovevo stare troppo in silenzio ma lasciarmi un po’ andare”.

