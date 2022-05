Luigi Strangis si è aggiudicato Amici 21: è stato lui il vincitore della finale del talent show di Maria De Filippi ed è il successore di Giulia Stabile, la ballerina che aveva vinto lo scorso anno. Luigi ha prevalso nella sfida tra i due superfinalisti. Nel finale si sono infatti sfidati Luigi, in quanto vincitore del circuito del canto, e Michele, vincitore del circuito del ballo, al quale è andato comunque il premio di vincitore di categoria di 50 euro in gettoni d’oro.

Ai due superfinalisti che si sono sfidati per la vittoria assoluta si è arrivati attraverso due tornei paralleli: prima quello di canto e poi quello di danza. Il primo ad uscire nella sfida tra i 4 cantanti finalisti è stato Albe, poi è stata la volta di Sissi. Tra i due favoriti della vigilia, Luigi e Alex, l’ha spuntata infine il primo che si è aggiudicato la vittoria nella categoria canto. Michele, invece, ha vinto la sfida dei ballerini contro Serena si è aggiudicato anche l’invito di Roberto Bolle al final show del festival On Dance di Milano, mentre Serena si è aggiudicata una borsa di studio di un anno alla Ailey School di New York.





Luigi Strangis Amici 21 parla di Carola Puddu: “Persona meravigliosa”

A fare il tifo per Luigi Strangis in finale è stata Carola Puddu, altra ballerina di questa edizione recentemente eliminata, che aveva dichiarato interesse nei suoi confronti. “Sarebbe stato più semplice ammettere che mi stavo innamorando di lui, invece non l’ho mai ammesso a lui e nemmeno a me stessa perché sapevo che tanto avrei perso. Era un sentimento non reciproco e quando l’ho realizzato ero ad un punto di esaurimento, e a quel punto il nostro distacco è stato necessario. Il nostro rapporto era diventato scontroso e pesante, e mi è dispiaciuto tanto perché ci volevamo bene a prescindere”.

Ora Luigi Strangis rompe il silenzio su Carola Puddu e lo fa dopo che lei gli ha dedicato un post appena finita la puntata. Il cantante ha parlato a Chi Magazine e il discorso non poteva che cadere su Carola Puddu: “Con Carola ci sentiamo e ci sentiremo. È una persona meravigliosa. Ora sono concentrato sulla musica. La mia strada è questa. Ma le voglio un sacco, un sacco di bene. Vediamo, dai”. Quindi c’è stato un riferimento ad Alex Rina: “È stato il compagno con cui ho avuto più confronti è vero. Ma siccome lo stimo infinitamente, è stato bello. Poi siamo arrivati sul filo di lana, con le percentuali eravamo lì. Alex si meritava anche lui il titolo come credo alla fine ce lo meritavamo tutti. Certo sono contento che sia andata così. Ma sono altrettanto contento che Alex andrà avanti perché è bravissimo”.

Infine un riferimento da parte di Luigi Strangis a Maria De Filippi. “Se oggi sto bene, sto bene per te”, queste le parole che il cantante ha riservato alla conduttrice: “Quella frase è vera e davvero sentita. Con Maria abbiamo parlato spesso. Lei ha cercato di capirmi e spesso mi ha capito. Grazie a lei so che non mi devo vergognare di quello che sento e di quello che provo. Posso andare avanti senza nascondermi, essendo me stesso. Qui dentro è uscita tutta la mia sensibilità”.

