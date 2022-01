“Sì, mi sono innamorata”. Amici, colpo di scena. E ora tutti aspettano al reazione del cantante

La solita puntata di Amici 21 non è andata in onda domenica 30 gennaio. Tutto è saltato a causa del Covid: infatti tra i ballerini professionisti del talent di Maria de Filippi sono state riscontrate positività ai tamponi e di conseguenza le regole per contenere il contagio hanno imposto lo stop. Inizialmente si era anche vociferato che ci fossero positivi tra gli allievi, ma si tratta di una ipotesi infondata in quanto vivono nelle casette soli tra di loro e non hanno aiuti esterni.

Al posto della puntata è andato in onda uno speciale con il montaggio di alcuni filmati e senza pubblico in studio. Un modo per conoscere meglio i ragazzi, ora che la classe è ormai consolidata e si avvia verso la fase serale e decisiva del programma. A seguire, sempre su Canale 5, è andata in onda la puntata di Verissimo condotto da Silvia Toffain che ha accolto in studio due volti noti del piccolo schermo e dei programmi di Maria De Filippi: Gemma Galgani e Tina Cipollari.

Nello speciale di Amici 21 riflettori puntati su Carola Puddu, la ballerina del talent che si è raccontata come hanno fatto i suoi compagni. Ma è andata oltre facendo delle confessioni e dicendo di essere innamorata di Luigi Strangis (cantante): “Il mio rapporto con Luigi ha influito tanto nel mio percorso. C’è sempre stata tanta incoerenza nell’andamento del nostro rapporto. Volevo avere tutto sotto controllo e, in qualche modo, volevo sempre vincere senza farmi destabilizzare da quello che accadeva, ma facendo così mi sono incartata nei miei schemi”.





Senza troppi giri di parole, Carola Puddu ha ammesso: “Sarebbe stato più semplice ammettere che mi stavo innamorando di lui, invece non l’ho mai ammesso a lui e nemmeno a me stessa perché sapevo che tanto avrei perso. Era un sentimento non reciproco e quando l’ho realizzato ero ad un punto di esaurimento, e a quel punto il nostro distacco è stato necessario. Il nostro rapporto era diventato scontroso e pesante, e mi è dispiaciuto tanto perché ci volevamo bene a prescindere”.

Quindi Carola Puddu ha deciso di staccarsi da Luigi: “Solo quando lui non c’era più ho capito perché avessi bisogno di lui. Penso che ciò che ci lega è la condivisione di un dolore che ci ha reso impotenti e fragili. E gli voglio un bene immenso”. Infine ha fatto un bilancio della sua esperienza ad Amici 21 dalla conquista del banco a oggi: “Il mio percorso All’inizio sono partita molto bene, poi mi sono spenta. Sono successe cose che mi hanno fatto dubitare di me. Ci sono stati momenti bui che, però, mi hanno insegnato tanto”.