Maurizio Costanzo contro Lulù Selassié al Maurizio Costanzo Show. È polemica per la frase del conduttore rivolta a Manuel Bortuzzo, ex fidanzato della principessa etiope e ospite mercoledì 11 maggio al Maurizio Costanzo Show insieme ad Aldo Montano.

I due si sono conosciuti durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip e hanno intrecciato una bellissima amicizia che continua ancora oggi. Durante l’ospitata nel programma di Canale 5 è stato affrontato anche il ‘delicato’ tema dell’addio alla fidanzata ed è qui che Maurizio Costanzo ha pronunciato una frase contro Lulù Selassié.





Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono conosciuti nella casa del GF Vip 6 e tra loro è scattato un certo feeling. Tra alti e bassi (molto bassi) la storia ha preso il via a dicembre ma ad aprile è arrivata l’inaspettata notizia della rottura. È stato proprio Manuel Bortuzzo ad annunciare l’addio a Lulù Selassié tramite un comunicato stampa all’Ansa, e ovviamente la notizia ha avuto una grande risonanza a livello mediatico.

La scorsa settimana Manuel Bortuzzo è stato intervistato da Silvia Toffanin e anche a Verissimo l’ex gieffino ha parlato della recente rottura con la principessa etiope, spiegando di essere stato lui a lasciarla perché “si è rivelata diversa da come sembrava” e non per colpa di terze persone, come invece aveva rivelato Lulù Selassié, puntando il dito contro Franco Bortuzzo, il padre di Manuel. Ma torniamo a Maurizio Costanzo e alla frase contro Lulù Selassié. Il conduttore non ha avuto parole tenere per la principessa, che è stata chiamata “come quella ragazza lì”.

“Le sarebbe piaciuto alla ragazza fare la passerella” sempre più scioccata 🥶 #jerù pic.twitter.com/IVmLr9jV9m — Francesca • ti penso spesso (@Francym97) May 12, 2022

“Mi è parso che un reality così avesse una marcia in più, un sentimento in più, che era determinato da voi due. Non tanto da quella ragazza lì, come si chiamava?”, ha detto ancora Maurizio Costanzo, chiedendo poi “Quella tua curiosa fidanzata che fine ha fatto?” e “Manuel, alla ragazza le sarebbe piaciuto fare la passerella, eh?”. Parole che ovviamente non sono passate inosservate e hanno scatenato una pioggia di critiche da parte dei fan di Lulù Selassié.

