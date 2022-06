“La Rai ha deciso il suo futuro”. Flavio Insinna, ora c’è la certezza: il pubblico lo ha saputo

Flavio Insinna e il futuro alla Rai, la decisione è ormai stata presa. In questi giorni si è parlato di diversi conduttori del piccolo schermo, da Barbara D’Urso ad Alberto Matano passando per Mara Venier. Questi ultimi due sono stati riconfermati a pieni voti, dopo i grandi risultati ottenuti con La vita in diretta e Domenica In. Bene anche Carmelita, che nonostante qualche difficoltà iniziale, è riuscita a migliorare gli ascolti e quindi Mediaset punterà ancora fortemente sulle sue doti professionali.

Prima di parlarvi di Flavio Insinna e del futuro alla Rai, lui è stato ospite recentemente da Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno e ha spiegato perché non ama parlare della sua compagna: “Scusa, posso dire una cosa? Certo che c’è chi si prende cura di me a casa. è che poeticamente parlando l’amore resta grande meno ne parli”. E ancora: “Ognuno fa quello che vuole della propria, social o cose, per carità. Quella roba io ho il terrore di dire, come un cristallo che appena ne parli si rompe”.





Flavio Insinna, futuro alla Rai: confermato a L’Eredità

Flavio Insinna, il futuro è alla Rai e a L’Eredità? Questa la domanda ricorrente dei telespettatori, che volevano saperne di più. E adesso il sito Blasting News ha dato praticamente per certa una notizia. Ciò che sapevamo finora è che Marco Liorni è pronto a prendere le redini del programma Reazione a Catena per tutta la durata della stagione estiva. E poi cosa succederà dopo non si sapeva ancora con assoluta certezza. Ma adesso la questione è stata definita in modo praticamente ufficiale.

Secondo Blasting News, Flavio Insinna sarà confermato alla guida de L’Eredità anche nella prossima stagione televisiva. Il suo lavoro prenderà il via a fine ottobre, quando terminerà l’esperienza di Marco Liorni. Quindi, l’inizio del suo programma pre-serale è stato leggermente posticipato ma non è assolutamente a rischio. Una bellissima notizia per milioni di telespettatori, che hanno seguito anche quest’anno con assiduità le sue numerose e intense puntate.

A proposito di suoi colleghi, Alberto Matano è scoppiato in lacrime nell’ultima puntata de La vita in diretta per la sorpresa di Mara Venier, entrata in studio con un mazzo di fiori. Lui si è sciolto e poi si sono abbracciati calorosamente. Queste le parole della collega: “Al di là del lavoro, tu ci sei stato nei miei momenti brutti e gli amici si vedono in quei momenti lì”. E ha poi confermato le voci sulle nozze di Alberto.

