Flavio Insinna è fidanzato e ora ne abbiamo la conferma direttamente dal diretto interessato. Alla fine ha deciso di confessarsi il conduttore tv e per farlo sceglie il salotto di Serena Bortone. A Oggi è un altro giorno, Insinna è stato ospite della puntata del 2 giugno. Si è parlato di tutto, ma soprattutto del suo rapporto con l’amore. Alla fine dell’intevista però, dopo aver risposto a tutto, cerca di smarcarsi da una domanda della Bortone sull’amore.

Poi l’uomo ha detto che in realtà si è trattato quasi di un disguido, un misunderstanding visto che la Bortone ha spiegato in seguito il senso più ampio della sua domanda. Serena ha chiesto al suo amico Flavio: “Di te chi si prende cura?”. Insinna ha provato subito a buttarla sullo scherzo: “La Rai!”, e ha iniziato a ridere. La conduttrice di Oggi è un altro giorno ha continuato: “Sì, anche qualcun altro!”. Anche in questo caso però Insinna non ha ceduto, si è limitato a continuare a sorridere per poi dire: “Sì no, certo, sì”. Ma Flavio Insinna è fidanzato?

Serena Bortone ha capito l’andazzo e ha tentato di cambiare argomento: “Va bene, dai”. A quel punto la la padrona di casa ha capito che non avrebbe ottenuto risposta sulla vita privata e voleva passare al videomessaggio a sorpresa di Claudia Gerini. Ma a quel punto Flavio Insinna ha risposto: “Dai, mettimi in imbarazzo!”. La Bortone però è passata lo stesso alla Gerini.

Terminato il video con le belle parole dell’attrice romana, il conduttore ha ringraziato la collega e amica e poi però ha motivato il suo tergiversare sulla domanda precedente. Quindi ha spiegato perché non ama parlare della sua compagna: “Scusa, posso dire una cosa? Certo che c’è chi si prende cura di me a casa. è che poeticamente parlando l’amore resta grande meno ne parli”.

E ancora: “Ognuno fa quello che vuole della propria, social o cose, per carità. Quella roba io ho il terrore di dire, come un cristallo che appena ne parli si rompe”. E per concludere Flavio Insinna ha recitato una frase di Shakespeare per far capire meglio il concetto: “Non è così grande quel dolore se così bene lo sai descrivere”. Insomma Flavio Insinna è fidanzato ed è molto felice.

