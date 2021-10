In questi giorni Manuel Bortuzzo ha messo fine al flirt con Lulù Selassié. Dopo settimane al GF Vip 6 le differenze caratteriali tra i due sono venute a galla e le continue scenate di gelosia della principessa hanno portato il 22enne a chiudere.

Durante la diretta di lunedì 11 ottobre Alfonso Signorini ha voluto parlare con Manuel e Lulù e dopo tutto quello che è successo in settimana non c’è andato leggero. “È bello quello che tu provi, ma bisogna che sia reciproco. Devi dare la possibilità di vivere a Manuel di viversi la sua esperienza, così rischi di rovinargliela, quindi devi avere rispetto e maturità”.

Non so se tu non l'hai capito o non vuoi capirlo, ma a lui non interessi. Manuel vuole essere libero adesso. Te lo dico perché non voglio che tu adesso ti faccia castelli in aria", ha detto il conduttore del GF Vip 6 rivolgendosi alla principessa etiope. Anche Manuel ha spiegato di non voler proseguire proprio a causa di alcuni sui comportamenti.





Negli ultimi giorni, infatti, Lucrezia aveva più volte criticato Manuel per la sua vicinanza con Sophie e anche in puntata il 22enne ha ribadito che da parte sua non c’è nessun interesse, ma solo amicizia. Dopo il discorso di Alfonso Signorini Lulù si è mostrata abbastanza tranquilla, ma oggi dopo il confessionale ha ribadito nuovamente di provare un forte sentimento per il 22enne.

Lulu è una pazza. 5 minuti fa è uscita dal confessionale piena di speranze con Manuel perché stamattina si son abbracciati e baciati (non in bocca) #gfvip October 12, 2021

Lulu:Manuel nella notte ha capito di aver esagerato in puntata



Questa di fa dei film mentali allucinanti 💀



#gfvip October 12, 2021

“Ho dei sentimenti molto forti per Manuel. Però non mi reputo innamorata ancora, l’innamoramento viene con il tempo. […] Di sicuro non siamo stati amici in queste settimane“, ha detto Lulù durante il confessionale spiegando anche che Manuel si sarebbe reso conto di essere stato troppo esagerato in puntata. Sui social la principessa è stata duramente attaccata: “Lulu appena uscita dal confessionale che parla col sorriso di Manuel e che si son abbracciati stamattina. Mamma mia se ci ricasca.”,”Lulu è una pazza. 5 minuti fa è uscita dal confessionale piena di speranze con Manuel perché stamattina si son abbracciati e baciati (non in bocca)”.