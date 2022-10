E alla fine il momento tanto atteso al GF Vip 7 è arrivato. Antonella Fiordelisi ha dato un bel bacio ad un concorrente e ora il pubblico è esploso di gioia. In tantissimi aspettavano solamente questo evento, che era stato ad un passo già nei giorni scorsi. Si erano semplicemente sfiorate le labbra, ma ora invece si è consumato al 100%. Il tutto è avvenuto nella serata del 7 ottobre prima all’interno del giardino della Casa e poi nel salotto. Su Twitter, quasi superfluo dirlo, i video in questione sono diventati virali.

Intanto, al GF Vip 7, prima che Antonella Fiordelisi si scambiasse il bacio col concorrente, Alberto De Pisis le ha detto in riferimento proprio a quel gieffino: “Oggi pomeriggio mi ha detto: “ma io sessualmente ti piaccio?”. Io non vedo la cosa a livello fisico con lui. Me l’ha chiesto, è registrato. Gli ho detto di no, ma perché lo penso veramente. Se tu stai bene con lui io sono felice. Io a 32 anni non mi sono mai trovato in una situazione del genere. Sono stato fortunato e ho avuto tanti che mi corteggiavano”.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi: bacio al concorrente Edoardo Donnamaria

Nonostante al GF Vip 7 Antonella Fiordelisi sia sempre andata coi piedi di piombo, questo bacio al concorrente potrebbe cambiare la sua posizione. Certo, non stiamo parlando di un bacio passionale o comunque molto intenso ma di una prima effusione sicuramente più spinta. Non sappiamo se nascerà davvero questa coppia nella casa più spiata d’Italia, anche perché qualche giorno fa lei aveva ammesso di ritenere il suo tipo solamente Antonino Spinalbese, anche se con quest’ultimo non ha instaurato un legame.

Entrambi hanno cercato comunque dei momenti da regalare solo a loro due, senza che ci fosse la presenza di altri compagni di avventura, e quindi questo fa immaginare che stiano cercando di capire definitivamente se ci possano essere dei sentimenti di mezzo. Il bacio è quindi scattato tra Antonella Fiordelisi e lo speaker radiofonico Edoardo Donnamaria. La pagina ufficiale del GF Vip 7, sul suo profilo Instagram, ha commentato: “E bacio fu”. E anche altri utenti sono sembrati molto felici di questo.

Messaggi contrastanti da parte degli utenti: “Si vede benissimo che è un mezzo limone”, “Finalmente il bacio”, “Ragaaa, è solo sulla guancia”, “No, non è assolutamente sulla guancia”, “Ragazzi, questo si chiama bacio”, “Un vero limone”. Sicuramente lunedì 10 ottobre, nel corso della puntata, Alfonso Signorini chiederà maggiori lumi ai diretti interessati.