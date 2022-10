Colpo di scena al GF Vip 7 su Antonella Fiordelisi. Nonostante si sia baciata con Edoardo Donnamaria nelle ultime ore e abbia avuto degli atteggiamenti più che complici, durante la sua conversazione con Cristina Quaranta e Nikita Pelizon ha fatto una confessione inaspettata. Ebbene sì, anche se ha instaurato un buon rapporto con il coinquilino, non è lui colui che preferisce nella casa più spiata d’Italia. La giovane ha infatti adocchiato un altro vippone, con il quale però non è riuscita a legare molto finora.

Una situazione davvero insolita al GF Vip 7 per Antonella Fiordelisi e certamente, quando Edoardo lo verrà a sapere, non ne sarà entusiasta. Non è da escludere a priori che Alfonso Signorini possa chiedere ulteriori spiegazioni alla ragazza, la quale potrebbe anche sbilanciarsi pubblicamente per non illudere il compagno di avventura. Uno in particolare l’ha travolta completamente dal punto di vista estetico e staremo a vedere se nei prossimi giorni cercherà qualche approccio ulteriore per avvicinarsi a lui.

Leggi anche: “Si sono baciati”. GF Vip 7, momento intimo tra i vipponi. Sguardi, abbracci, poi il bacio





GF Vip 7, Antonella Fiordelisi: “Il mio tipo è Antonino Spinalbese”

Presente in giardino anche Giaele De Donà, che ha ascoltato attentamente le parole dell’ex di Francesco Chiofalo. Al GF Vip 7, quindi, Antonella Fiordelisi non ha fatto troppi giri di parole e ha ammesso su Edoardo Donnamaria: “Esteticamente non è il mio prototipo, sono sincera. Non mi fa sangue fisicamente. Con Edo parliamo spesso di tutto. Lui è molto acculturato e intelligente, non so se ci avete parlato. Però si vede che ha testa, ma ripeto che a livello estetico non è il tipo di uomo che mi piace”.

Quindi, la Fiordelisi ha rivelato di avere un grande interesse fisico nei confronti di Antonino Spinalbese: “Il mio tipo è Antonino, però con lui non mi trovo troppo. Io amo i mediterranei con capelli scuri e occhi neri e quindi non Edoardo. Anche Daniele è bello, ma anche lui non è il mio tipo. Anche perché parla poco e non si fa sentire”. La concorrente Cristina Quaranta non è stata del tutto concorde con Antonella: “Vabbè non conta solo il corpo e l’estatica. Se con Edo parli bene l’importante è quello”.

E Nikita Pelizon ha aggiunto, difendendo il pensiero di Antonella Fiordelisi: “Dai non esageriamo, uno deve piacerti anche come estetica. Alla fine la parte passionale in una relazione è importante. Se non ti piace in quel senso cosa fate poi insieme?”. Quindi, la coppia Antonella-Edoardo non sembra destinata a nascere.