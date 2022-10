Al GF Vip si è tornati a parlare della storia di Giaele De Donà e del rapporto con suo marito Brad Baeck. In puntata dopo il lungo blocco sul caso Bellavia, Alfonso Signorini ha di nuovo posto l’attenzione sulla modella e influencer 24enne. Giaele inizia a non gestire più bene la pressione su di lei e dopo la diretta ha avuto un crollo mettendosi a piangere: “Non ce la faccio più. Basta, basta, qualsiasi cosa che dico…ti giuro non ce la faccio più a stare qua. Io qui non riesco a vivere bene, sto perdendo tutti qui dentro”.

Giaele De Donà ha minacciato di abbandonare il reality, ma in suo soccorso dall’esterno è intervenuta Taylor Mega che l’ha incitata ad andare avanti e sui social ha rivelato di non aver mai visto la sua amica così in difficoltà: “Spero si faccia forza e non esca, e che faccia uscire il suo carattere perchè ne ha da vendere. Per una che non ha (quasi) mai fatto tv non è facile. Gioele De Donà deve solo prendere il ritmo. Mi fa male vederla così”. Nei giorni scorsi, Sofia Giaele De Donà ha ammesso di aver avuto un flirt proprio con Taylor Mega. Pertanto tra le due non sembra esserci stato solo un rapporto di amicizia ma qualcosa di più.

GF Vip 7 Giaele De Donà sbugiardata da Francesco Chiofalo

A parlare del rapporto tra Giaele De Donà e il marito è stato anche Francesco Chiofalo, ex di Antonella Fiordelisi, attuale concorrente del GF Vip. Chiofalo sulle sue Instagram Stories ha raccontato di essere stato insieme alla vippona e al marito durante una cena poco prima che lei entrasse nella casa del GF Vip. “Lei dice di essere sposata con un americano, un miliardario e sono una coppia aperta, praticamente fanno cose a tre, a quattro, lei può andare con altri uomini e lui con altre donne”, è la premessa di Francesco Chiofalo.

Sempre sui social Francesco Chiofalo prosegue il suo racconto: “Ragazzi, questa è totalmente una ca***ta! Stavamo ad una cena ed io avevo Sofia Giaele seduta davanti a me ed accanto il marito. Ogni volta che io parlavo con Sofia, il marito mi guardava imbruttendomi, super geloso. Strano no? Perché se sono una coppia aperta il marito doveva essere quasi lusingato che parlavo con la moglie e magari perchè no, propormi di fare una cosa a tre, ed invece no, si ingelosiva”.

L’ex di Antonella Fiordelisi ha quindi smentito categoricamente Giaele De Donà insistendo: “Ragazzi ve lo dico io, è una totale ca***ta, non sono per niente una coppia aperta, il marito è una persona normalissima che se vede un uomo che ci prova con la sua donna si in***a come una bestia, quindi di cosa parliamo? Probabilmente lei ha detto sta ca***ta perché non ha niente da dire nella Casa quindi doveva inventarsi qualcosa per fare dinamiche, ma ci metto la mano sul fuoco, è una ca***ta!”.