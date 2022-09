“Ho un piano”. GF Vip 7, Giaele De Donà confessa tutto ad Attilio Romita

GF Vip 7, nella puntata di stasera si annunciano scintille: Giaele De Donà è pronta a dare battaglia. Il suo piano lo ha svelato ad Attilio Romita. Del resto non sono stati giorni facili per lei che proprio ieri è stata protagonista di una lite furiosa con Ginevra Lamborghini: “Le cose te le dico in faccia, sei un’aspide e sputi solo veleno. Non svegliare il cane che dorme, io dormo ma se mi pizzichi ti faccio un cu*** così. Non permetto a nessuno di parlare e sparlare della mia famiglia”.



“Io rispetto mia sorella e non permetterò che si parli male. Per me la famiglia è intoccabile”. Non meno tenera la reazione di Antonella Fiordelisi dopo la nomination di lunedì scorso. “Nomino Antonella perché delle volte è troppo istintiva e parte con delle frecciatine non necessarie. Non lo ha fatto solo con me, ma con diverse persone. E secondo me, appunto, non era necessario”. Parole che non erano piaciute alla schermitrice.

Leggi anche: “Ha pianto tutta la notte”. GF Vip 7, Marco Bellavia l’hanno visto tutti: concorrenti preoccupati





GF Vip 7, si annunciano scintille: Giaele De Donà dà battaglia



“Se pensi questo di me, perché prima di entrare nella Casa mi hai mandato dei messaggi come ‘dormiamo insieme’?”, svelando che le due si parlavano già prima del GF Vip. A questo punto Sofia aveva controbattuto: “Perché primo punto non pensavo queste cose qui. Da quattro giorni che sono qui non hai fatto che attaccare tutti. Hai attaccato me, poi hai attaccato Pamela…”.



Un conto aperto, come quello con Ginevra, che Giaele intende regolare. “So già che hanno sparlato di me, me lo aspetto. Hanno parlato di me in casa, parlando male di me e giudicandomi. Per me questa sera esce di nuovo perché sicuramente le ragazze avranno fatto chiacchierate, parlando di questo… Io questi tre giorni non ho sparlato di nessuno, sono stati molto quieta”.



“Quindi se escono clip sono loro che parlano di me e sono curiosa di sentire che dicono”. Giaele, come detto in apertura, si è sfogata con Attilio Romita, che ha fatto notare che avendo già parlato di lei la scorsa puntata, forse questa volta potrebbe stare tranquilla. Una cosa è certa, se dovesse essere tirata in ballo Giaele non starà in silenzio.

“C’è un accordo tra loro”. GF Vip 7, la concorrente si tradisce e si scopre tutto