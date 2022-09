Sofia Giaele De Donà e Antonella Fiordelisi d’accordo prima del GF Vip. È stato un avvio ricco di colpi di scena e spunti quello del reality condotto da Alfonso Signorini. Fin dai primi giorni alcuni concorrenti, come Luca Salatino e Amaurys Perez hanno mostrato segni di insofferenza ed espresso addirittura la voglia di lasciare. Inoltre ha fatto molto discutere quello che è successo tra Luca Salatino e Elenoire Ferruzzi, con quest’ultima invaghita del primo e convinta di essere corrisposta.

Poi Antonino Spinalbese ha raccontato come e perché è finita la relazione con Belen Rodriguez: “C’è stato un cambiamento di quello che ciascuno voleva dalla vita, di quelle differenze che prima erano coperte dall’amore. Si sono spostati gli obiettivi di vita e abbiamo preso la decisione di seguire le nostre sensazioni. Avevo scelto di affrontare la vita come padre, basavo la mia esistenza sulla famiglia, mentre lei diceva che si potevano avere entrambe le cose, la famiglia e una propria vita”.

Leggi anche “Pronti per la verità?”. GF Vip 7, Antonino Spinalbese dà spettacolo: bomba su Belen Rodriguez





Sofia e Antonella d’accordo prima del GF Vip 7

Al GF Vip è arrivato il momento delle nomination palesi, fatte soltanto dalle donne. Ebbene Sofia Giaele ha nominato Antonella Fiordelisi e poi ha spiegato il motivo: “Nomino Antonella perché delle volte è troppo istintiva e parte con delle frecciatine non necessarie. Non la fatto solo con me, ma con diverse persone. E secondo me, appunto, non era necessario”. Parole che non sono piaciute alla schermitrice.

Antonella Fiordelisi ha così commentato la nomination di Sofia Giaele: “Se pensi questo di me, perché prima di entrare nella Casa mi hai mandato dei messaggi come ‘dormiamo insieme’?”. In questo modo ha svelato che le due si parlavano già prima del GF Vip. A questo punto Sofia ha controbattuto: “Perché primo punto non pensavo queste cose qui. Da quattro giorni che sono qui non hai fatto che attaccare tutti. Hai attaccato me, poi hai attaccato Pamela…”.

Alfonso Signorini ha voluto approfondire il discorso dei messaggi: “Sì, e lei mi ha telefonata pure più volte dicendomi ‘sì, va bene, facciamo che siamo amiche”, ha spiegato Sofia Giaele. “Ragazzi per fortuna che il cast era segreto eh – ha ribattuto Alfonso – Io veramente sto scoprendo la qualunque. Io che sono lì non so un piffero, niente”.

In seguito Antonella Fiordelisi ha detto di non essere in grado di dire bugie, ma Sofia l’ha smentita: “Ah sì, come quando mi hai detto che qui dentro avremmo potuto inventarci una litigata. Possiamo diventare amiche e poi nella Casa fare una litigata per creare dinamiche”. Insomma le frecciate e gli attriti non sono mancati, vedremo se le due riusciranno a tornare ‘in sintonia’…

“Perché non si parlano più”. Elettra e Ginevra Lamborghini: al GF Vip la verità da Giovanni Ciacci