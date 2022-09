L’attesa è finita, ieri sera si è alzato il sipario sul GF Vip 7 e tra i protagonisti, come anticipato già mesi fa, c’è anche Antonino Spinalbese ex compagno di Belen Rodriguez e papà di Luna Marì. Tanti i colpi di scena nella puntata di ieri con gli occhi di tutti puntati non solo sui concorrenti ma anche sulla nuova squadra allestita da Alfonso Signorini a cominciare da Orietta Berti. Orietta che aveva spiegato le ragioni della scelta di partecipare al programma in una veste delicata come quella dell’opinionista.



“Lo guardo da spettatrice, non dormendo mai la notte. E poi Alfonso e Piersilvio (Berlusconi, ndr) mi hanno corteggiata a lungo. L’insonnia ha a che fare con lo shock vissuto a 18 anni a causa della morte prematura e improvvisa di mio padre, a causa di un incidente stradale. Ho provato tanti farmaci nella vita, ma nessuno ha funzionato. Oggi non voglio più sentir parlare di pillole, gocce e quant’altro. Riposo giusto un paio d’ore la notte. Recupero di giorno. E in auto, quando viaggio tra una città e l’altra”.





GF Vip 7, Antonino Spinalbese spara a zero su Belen Rodriguez



Orietta la cui prima non è stata proprio da ricordare. Come da ricordare non è stato l’ingresso di Antonino Spinalbese apparso agli occhi dei telespettatori come un personaggio fin troppo arrogante convinto di essere già il vincitore del gioco. A mettere pepe sulla questione ci aveva pensato del resto Alfonso Signorini. Nella clip di presentazione infatti l’hair-stylist non ha mai fatto il nome di Belen Rodriguez, nome che invece ha tirato fuori il conduttore. (Leggi anche “Con lei amore vero”. Antonino Spinalbese, scoppia la passione con la famosa)



“Senti Antonino ho visto che non hai citato Belen, la cito io”, ha dichiarato il padrone di casa che poi ha salutato la showgirl. Proprio in quel momento è arrivata, bruciante, la risposta di Antonino: “Salutiamo mia figlia più che altro”. Lasciandosi poi andare ad un commento sulla ex compagna: “Io non c’entravo niente con lei e il suo mondo, e lei non c’entrava niente con me”. E le reazioni non si sono fatte attendere.



In rete come in studio. Orietta Berti lo ha bollato come: “Molto umile”. Sonia ci è andata più soft con quella punta di feroce ironia che la contraddistingue: “Lui ci crede tantissimo, d’altronde è stato con Belen. Ha avuto una figlia tra l’altro bellissima e ci crede giustamente”. Insomma, è solo l’inizio ma gli spunti non mancano.

