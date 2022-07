Antonino Spinalbese al GF Vip 7, è ufficiale. Alfonso Signorini da alcune settimane sta lavorando alacremente per formare il cast della prossima attesissima edizione del reality. Negli ultimi giorni il conduttore ha dovuto incassare il no di alcuni nomi top come Diego Armando Maradona Jr e Jessica Notaro. Il primo ha categoricamente escluso la sua partecipazione con una video story su Instagram.

La seconda, invece, ha fatto sapere: “Alfonso Signorini mi ha anche chiesto di fare il GF Vip. Ci ho pensato molto seriamente, ma ora come ora non mi sento pronta, non è ancora tempo, domani chissà”. A Chi ha spiegato infatti: “Ho detto di no ad una serie di proposte che si riferivano alla mia vicenda. Pensavo: se vado avanti nel mondo dello spettacolo lo faccio come artista”. Ora, però, è arrivato uno dei ‘sì’ più pesanti.





Antonino Spinalbese al GF Vip 7, la conferma

Se ne parlava già da diverso tempo, ma il nome di Antonino Spinalbese era fino a poco fa soltanto uno dei ‘papabili’ come concorrente al GF Vip 7. E adesso è arrivata la conferma ufficiale. Alfonso Signorini, come fatto in precedenza per altri vip, ha pubblicato un post con diversi indizi. “Concorrenti sbadati quest’anno al Grande Fratello Vip. A chi appartengono questo portachiavi e questo cellulare?”. Ebbene sì, quegli oggetti appartengono all’hair stylist ex di Belen Rodriguez.

Ma come ha preso la notizia la bella Belen Rodriguez. Che, per i più distratti, è tornata dal suo ex Stefano De Martino e pare che stavolta le cose vadano a gonfie vele tra i due. Con la modella che giura amore eterno e promette il terzo figlio tra due anni. Beh, pare che la showgirl, che da Antonino ha avuto la seconda figlia Luna Marì, non sia per niente felice della partecipazione del suo ex al reality di Signorini.

Belen teme infatti che con Antonino Spinalbese dentro la Casa i gossip e le indiscrezioni sulla loro storia esplodano letteralmente. Già se ne parla adesso, figurarsi quando l’hair stylist starà lì dentro… Addirittura, secondo quanto riportato da Alessandro Rosica, Belen avrebbe minacciato l’ex: “Se vai (al GF Vip, ndr), non ti azzardare a parlare di me o di mia figlia o ti denuncio”. Com’è come non è salgono in ogni caso a 5 i concorrenti sicuri: oltre ad Antonino ci saranno pure la rapper Chadia Rodriguez, l’ex Collegio George Ciupilan, l’influencer Antonella Fiordelisi e Ginevra Lamborghini (sorella di Elettra).

