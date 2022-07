GF Vip 7, caccia ai nuovi concorrenti. Tra tanti volti nuovi potrebbe essere un grande ritorno. Intanto è arrivata la conferma sulla data di inizio. In un primo momento si era parlato del 12 settembre. Dopo varie indiscrezioni l’esperto di gossip Alessandro Rosica aveva rivelato che il Grande Fratello Vip dovrebbe iniziare il 19 settembre: “Cambio dell’ultim’ora. Ora è ufficiale, dopo vari cambi, a causa di forza maggiore, il GF Vip inizierà il 19 settembre”. Ma la vera notizia, piuttosto, è sulla durata che potrebbe battere ogni record.



Secondo le indiscrezioni anche 8 mesi. Il motivo? Di natura economica. Scrive Tv Blog come: “Mediaset sta ragionando, come tutte le famiglie italiane, su tagli, risparmi che si trasferiranno inevitabilmente anche su quello che va in onda. Un programma come il Grande fratello vip, che anche quando va male ti permette di avere due sere a settimana un minimo garantito del 15% di share (e quest’anno qualcuno giura che andrà bene)”.





GF Vip 7, le condizioni di Patrizia De Blanck per entrare nella Casa



“È evidentemente oro colato per Publitalia, discorso che qui abbiamo per altro già fatto i mesi scorsi quando vi abbiamo dato in anteprima la decisione di Mediaset di allungare questo programma”. Tornando ai concorrenti potrebbe tornare la contessa De Blanck. Lo ha confessato al settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti: “Ci sto pensando”. (Leggi anche “Le hanno tolto quel programma”. L’ultima decisione di Mediaset travolge Barbara D’Urso)



Poi ha aggiunto: “Quello che mi spaventa di più è stare lontana da mia figlia Giada per così tanto tempo. So a cosa andrei incontro, ne sono consapevole: non è una passeggiata”. La De Blanck comunque ha spiegato che accetterebbe l’invito di Alfonso, ma solo a patto che vengano rispettate determinate condizioni: prima fra tutte camera e bagno privati, come fu nel 2021.



Poi Patrizia vorrebbe con sé durante la permanenza nella casa il suo amato cagnolino Alien: “Vorrei portare con e il mio cagnolino, Alien. Lo amo alla follia, per cui soffrirei a separarmi da lui per così tanto tempo”. Pare inoltre che la De Blanck oltre ad Alien nella casa voglia qualcun altro a lei molto caro. Si tratterebbe di Lorenzo Castelluccio, influencer che svolge per la donna il ruolo di social media manager. Staremo a vedere cosa succederà.

