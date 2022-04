Figlia di Lloyd Dario, ultima discendente della famiglia veneziana un tempo proprietaria del palazzo Ca’ Dario, e dell’ambasciatore di Cuba Guillermo De Blanck y Menocal, cugino di Mario García Menocal (terzo presidente di Cuba) e Segretario di Stato durante la sua presidenza, Patrizia De Blanck è un volto noto della televisione italiana.

Ha esordito in tv negli anni ’60 come valletta a “Il Musichiere”. Qualche decennio dopo partecipa a due reality show: “Il Ristorante” nel 2005 e “L’Isola dei Famosi” nel 2008, in compagnia della figlia Giada e al Grande Fratello Vip. Grazie a questi due reality show Patrizia De Blanck diventa nota non solo negli ambienti dello showbiz, ma anche per i telespettatori della televisione italiana.





Giovedì 21 aprile è stata ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno per parlare della sua vita privata, degli scandali e degli amori. La vita privata di Patrizia De Blanck è stata abbastanza movimentata, si è sposata con l’aristocratico inglese Anthony Leigh Milner (che lo tradì con un amico), poi con Giuseppe Drommi, console di Panama, padre di Giada, unica figlia della contessa.

Tanti i flirt, tra questi Alfonso di Borbone, l’attore americano Warren Beaty, Alessandro Onassis, Yves Montand, Mohamed Al Fayed, Walter Chiari, Raul Gardini, con Alberto Sordi e con il miliardario egiziano, ucciso poi dalla sua amante, Farouk Chourbagi. Da Serena Bortine, Patrizia De Blanck ha parlato delle notti brave dell’aristocrazia ma prima di arrivare in studio ha spiegato anche perché zoppicasse.

Patrizia De Blanck che parla di hashish alle 14:45 su Rai1 #oggieunaltrogiorno — Borraccino (@borraccino_) April 21, 2022

Invitata a entrare in studio dalla conduttrice, Patrizia De Blanck è arrivata a braccetto con Samuel Peron e Massimiliano Cannoletta: “Per salvare il mio cane sono caduta dalla scala”, ha detto la contessa. “È successo poco fa, prima di venire qui. C’erano tre cani sulle scale, per loro mi sono rovesciata. Per un uomo, però, non lo avrei mai fatto”, ha ironizzato Patrizia De Blanck.

