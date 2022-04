Bufera in vista su ‘L’Isola dei Famosi’. Tutto è successo nelle scorse ore e adesso si rischia seriamente di rendere bollente la prossima puntata in diretta, in programma venerdì 22 aprile su Canale 5. Nel corso del daytime del 21 aprile è stato possibile osservare qualcosa di inaspettato, che ha fatto imbestialire alcuni naufraghi. E sono volate accuse davvero molto pesanti, alle quali lei ha cercato in tutti i modi di difendersi, sebbene sia stato decisamente complicato respingere quelle considerazioni.

A ‘L’Isola dei Famosi’ c’è anche stato un attacco durissimo a Jeremias Rodriguez, lanciato da Edoardo Tavassi che ancora non sa che il fratello di Belen e Cecilia ha lasciato l’Honduras: “Non me ne frega una ca***, l’immensità del ca*** che me ne frega. Eravamo tanto amici, fino a quando gli amici si rivelano nemici. Ti faccio questa domanda, e rispondi sinceramente. Percepisci nell’aria negatività e litigio? No, perché manca Jeremias. Ha lasciato lo scettro ad altri, questa cattiveria e negatività inizia a scendere, è palpabile”.





L’Isola dei Famosi, accuse a Licia Nunez sulla prova leader

Due concorrenti de ‘L’Isola dei Famosi’, ovvero Nicolas Vaporidis e Licia Nunez, si sono scontrati e avevano davanti a loro una scelta da fare, cioè se decidere di consumare un pasto senza gli altri naufraghi oppure dividere il cibo con gli altri ma non permettendo a due di mangiare. Entrambi hanno preferito la divisione, ma la decisione assunta dalla ragazza ha lasciato molti di stucco. L’attore di ‘Notte prima degli esami’ ha escluso Marco Senise e Lory Del Santo, ma Licia ha sorpreso proprio tutti.

Licia Nunez ha deciso di escludere infatti dal piatto offerto da ‘L’Isola dei Famosi’ Marco Cucolo ed Estefania e Roger, con questi ultimi due che gareggiano come naufrago singolo. E quindi ne ha esclusi tre. Estefania si è inferocita e ha poi sganciato una bomba: “Ci ha chiesto di vincere”. E tra le due è dunque esplosa una lite. Come sottolineato da ‘Gossip e Tv’, il figlio di Carmen Di Pietro, Alessandro, ha praticamente confermato in confessionale che Licia avrebbe richiesto la vittoria, falsando la prova leader.

Alessandro ha quindi rivelato su Licia: “Confermo che lei ha chiesto di essere leader e di mollare la presa”. Queste accuse la Nunez le ha subito rispedite al mittente: “Penso di essermi conquistata questa leadership e non mi interessa di quello che pensano”. Ovviamente, nell’appuntamento in diretta con Ilary Blasi non si potrà fare altro che ritornare a parlare di questo argomento delicato.

