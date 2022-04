“Vi siete accorti che succede?”. Isola dei Famosi, fuori Jeremias Rodriguez e qualcuno nota

A ‘L’Isola dei Famosi’ non si fa altro che parlare ancora di Jeremias Rodriguez. Ovviamente la cosa che è saltata subito agli occhi dei telespettatori è il fatto che colui che lo ha attaccato pesantemente nelle ultime ore non è a conoscenza del suo abbandono. Infatti, non ha saputo del suo ritiro e quindi ha cominciato a criticarlo pesantemente. Nella prossima puntata, in programma venerdì 22 aprile, Ilary Blasi dovrebbe invece rivelare quanto accaduto a tutti i concorrenti.

Intanto, Jeremias Rodriguez ha incontrato nuovamente la fidanzata Deborah Togni. Lei lo ha fatto sapere con una Storia di Instagram condivisa subito dopo la decisione del suo Jeremias Rodriguez: “Daleeee torna a casa l’amore mio” ha scritto Deborah Togni. È passato qualche giorno e ora l’ex naufrago è tornato in Italia. Atterrato dall’Honduras, il 33enne è stato accolto letteralmente a braccia aperte dalla fidanzata. E possono finalmente tornarsi a vivere quotidianamente con grande amore.





Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez attaccato da Edoardo Tavassi

Mentre stavano discutendo, Lory Del Santo si è rivolta verso Edoardo Tavassi e gli ha detto: “Sicuramente ha apprezzato il fatto di aver incontrato papà Gustavo”. A quel punto il fratello di Guendalina ha iniziato a inveire contro Jeremias Rodriguez e questo atteggiamento ha lasciato senza parole la stessa showgirl, che mai si sarebbe immaginata tutto questo astio tra i due. Ripetiamo comunque che entrambi sono ancora convinti che il fratello di Cecilia e Belen sia ancora presente in Honduras.

Edoardo Tavassi ha quindi esclamato su Jeremias Rodriguez: “Non me ne frega una ca***, l’immensità del ca*** che me ne frega. Eravamo tanto amici, fino a quando gli amici si rivelano nemici. Ti faccio questa domanda, e rispondi sinceramente. Percepisci nell’aria negatività e litigio? No, perché manca Jeremias. Ha lasciato lo scettro ad altri, ma sono meno carichi rispetto a lui, come Roger ad esempio. Questa cattiveria e negatività inizia a scendere, è palpabile. Ecco perché non mi interessa di come stanno dall’altra parte”.

Intanto, fuori dall’Isola ha parlato la mamma di Carmen Di Pietro: “Il problema è che lei si fa odiare dagli altri perché si fionda sul cocco per prima e prende sempre il pezzo più grosso. Ma forse è anche perché li temono? Ad esempio all’inizio volevano bene a mio nipote, poi non so cosa sia successo”. Quindi, secondo lei dovrebbe cambiare un po’ il suo comportamento, anche se pure gli altri naufraghi dovrebbero essere meno aggressivi.

“Perché tutti la odiano”. Isola dei Famosi, cosa si dice di Carmen Di Pietro: “Quella cosa che fa”