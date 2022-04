Una delle concorrenti più discusse de ‘L’Isola dei Famosi’ è Carmen Di Pietro. La showgirl ha accettato di partecipare al reality show presentato da Ilary Blasi in compagnia di suo figlio Alessandro, ma sin dall’inizio della sua esperienza in Honduras non sono mancati problemi e litigi. E ora ha deciso quindi di parlare chi la conosce molto bene, ovvero sua mamma Emma. La signora si è anche voluta soffermare sul rapporto che la figlia ha con suo nipote e anche qui non sono state risparmiate delle critiche.

Proprio recentemente Carmen Di Pietro ha detto su Alessandro: “Ho già fatto scappare una certa Beatrice, ogni volta che usciva con lei lo chiamavo 300 volte al giorno. Lui mi diceva: ‘Mamma, mi dai i soldi per questo, per il profumo, per quello’. É scappata, non c’è più”, ha raccontato la naufraga, facendo sorridere i compagni. Tuttavia, indipendentemente da quest’episodio non mancano la raccomandazioni da parte di mamma Carmen Di Pietro come “Hai messo la crema?” o “Copriti che ti viene all’orecchio’”.





La mamma di Carmen Di Pietro non ha usato mezzi termini e al settimanale ‘Nuovo’ si è concentrata sulla naufraga e ha rivelato tutti i suoi limiti. Tra le cose che ha detto, quando ha toccato anche l’argomento nipote, ha svelato: “Anche a casa lei è così con Alessandro, dovrebbe invece lasciarlo più libero di agire. Chi tifo maggiormente? Sicuramente mio nipote”. Poi ha anche compreso alcune motivazioni degli altri concorrenti, infatti si è fatta un’idea sul perché hanno deciso di odiare sua figlia.

Sempre al settimanale di Riccardo Signoretti, mamma Emma di Carmen Di Pietro ha aggiunto: “Il problema è che lei si fa odiare dagli altri perché si fionda sul cocco per prima e prende sempre il pezzo più grosso. Ma forse è anche perché li temono? Ad esempio all’inizio volevano bene a mio nipote, poi non so cosa sia successo. Se da un lato Carmen dovrebbe cambiare un po’ il suo atteggiamento per convivere meglio coi concorrenti, dall’altro per Emma anche questi ultimi starebbero mettendo in atto delle loro strategie.

Intanto, ha parlato a ‘L’Isola dei Famosi’ Gustavo Rodriguez dopo l’addio del figlio Jeremias: “Posso dire che rispetto la decisione che ha preso. Se la sua è stata una strategia non me ne sono reso conto nemmeno io. Sono capace di andare da solo avanti, non è un problema per me, tutta la mia vita è stata così. È arrivato qui su Playa Sgamada, me lo aspettavo perché era un po’ preoccupato, a dire la verità non mi ha dato nemmeno un secondo per esprimere tutte le mie emozioni con lui”.

