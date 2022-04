Ne abbiamo parlato a lungo. Jeremias Rodriguez, durante l’ultima diretta, ha deciso di voler abbandonare l’Isola dei Famosi 2022. Il giglio di Gustavo lo ha deciso dopo aver perso il televoto contro Estefania e Roger: una cosa che non gli è proprio andata giù. Poteva restare e invece l’addio al programma e al papà. Ora a parlare è proprio il capofamiglia, Gustavo. L’uomo ha ammesso che avrebbe voluto suo figlio con lui, ma ha aggiunto di comprendere la scelta del ragazzo.

Il papà di Cecilia, Belen e Jeremias Rodriguez, ha anche detto che è capace di andare avanti da solo ‘perché l’ha fatto in tutta la sua vita’. Queste le sue parole: “Posso dire che rispetto la decisione che ha preso. Se la sua è stata una strategia non me ne sono reso conto nemmeno io. Sono capace di andare da solo avanti, non è un problema per me, tutta la mia vita è stata così. È arrivato qui su Playa Sgamada, me lo aspettavo perché era un pò preoccupato, a dire la verità non mi ha dato nemmeno un secondo per esprimere tutte le mie emozioni con lui”.





Jeremias Rodriguez, parla Gustavo: “Ecco perché se n’è andato”

E ancora Gustavo su Jeremias Rodriguez: “Quando parlo della mia famiglia non riesco a contenere le emozioni. Mi sarebbe piaciuto che restasse, perché qui siamo stati da Dio, anche insieme a Marco, Clemente Russo, Lory Del Santo. Però il gioco è così, tutto cambia. Mi resta dentro la testa e il cuore questa ultima cosa che ha detto, che quando arriva in Italia avrà una bella notizia. Quindi sono felice per lui”.

A commentare l’accaduto anche la sorella di Jeremias Rodriguez, Cecilia, che ha raccontato: “Mio fratello credo abbia preso una bella decisione. L’Isola dà a tutti una seconda possibilità, anche agli eliminati, lui ha mollato perché ha compreso che non era il suo mondo. Quindi sono fiera di quello che ha deciso di fare in diretta”.

“Mio fratello Jeremias Rodriguez è una bella persona, un’anima rara e spesso la pensa diversamente dal resto delle persone. Ha deciso di andarsene da lì per ritornare dalle persone che gli mancavano qui in Italia e va benissimo. Quando lui dice che non gli piacciono i reality intende dire che non gli piacciono i litigi, la gente che c’è dietro, la falsità, la voglia di uscire 5 minuti in più rispetto ad un altro o sporcare gli altri per fare bella figura”.

“Ecco perché i Rodriguez”. Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi non ha paura e lo dice. Davanti a tutti