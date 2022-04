“Ecco perché i Rodriguez”. Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi non ha paura e lo dice. Davanti a tutti

L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi è stata caratterizzata dall’abbandono di Jeremias Rodriguez e dall’astio che c’è tra lui ed Edoardo Tavassi. Andando con ordine l’argentino più volte aveva minacciato di lasciare il reality e alla fine lo ha fatto. “Ci hanno provato tutti a convincermi a restare, ma io voglio rientrare, sono sicurissimo. Sono venuto qui per mio padre. Ho già fatto due reality, è un mondo che non mi piace” ha spiegato il fratello di Belen. E ancora: “Voglio tornare a casa, ho bisogno di vedere la mia famiglia e la mia fidanzata”.

Jeremias Rodriguez ha poi aggiunto che negli ultimi anni è sparito dalle luci dei riflettori per risolvere alcuni problemi personali: “Una rabbia repressa, che usciva nei momenti sbagliati con persone che non lo meritavano”. Il suo unico desiderio adesso è quello di tornare a casa dove l’aspettano mamma Veronica, le sorelle Belen e Cecilia e la fidanzata Deborah Togni che ha molto contribuito alla sua rinascita.





Edoardo Tavassi, attacca i Rodriguez: “Non ho paura del cognome”

Durante la puntata è emerso l’astio tra i due protagonisti del reality Edoardo Tavassi e Jeremias Rodriguez: i due si sono allontanati, nonostante il fratello di Guendalina Tavassi all’inizio sembrava voler instaurare un’amicizia proprio con il fratello di Belen. I due sono arrivati spesso a discutere e in puntata il Edoardo Tavassi ha espresso senza mezzi termini il suo parere: “Gli altri non si espongono contro di lui perché hanno paura del cognome”, tanto che la stessa Ilary Blasi gli ha chiesto: “Ma perché dovrebbero avere paura del cognome Rodriguez?”, Edoardo ha risposto: “Perché nel mondo dello spettacolo può sempre tornare comodo”.

A tal proposito, in un video si è visto Edoardo Tavassi (fratello di Guendalina) affermare “A me non ne può fregare di meno del cognome” riferendosi al grado di parentela “ingombrante” di Gustavo e Jeremias con Belen Rodriguez. Gli utenti su Twitter hanno commentato a lungo la vicenda: “Jeremias in queste puntata ne ha dette di ogni anche contro il programma e stasera che fanno? Clip strappalacrime con paroline dolci per lui. Se fosse stato qualcun altro… Poi non ha ragione Edoardo riguardo al cognome, proprio no” ha scritto un utente.

Jeremias in queste puntate ne ha dette di ogni anche contro il programma e stasera che fanno?

Clip strappalacrime con paroline dolci per lui.



Se fosse stato qualcun altro…



Poi non ha ragione Edoardo riguardo al cognome, proprio no. #isola — V.V (@VincyVita) April 18, 2022

Sarà interessante vedere se Blind Estefania e Roger senza Jeremias continueranno ad andare contro i Tavassi o aveva veramente ragione Edoardo sulla paura del cognome Rodriguez. Io infatti avrei eliminato la coppietta totalmente inutili #isola — letteralmente alla frutta 🌸 (@maryyii__) April 18, 2022

Ilary: “Di sicuro Edoardo non ha paura del cognome Rodriguez, di questo dobbiamo dargliene atto”



Abbiate paura del cognome Tavassi, cari naufraghi. #isola — Marta Sulle Nubi 🤍 (@martasullenubi) April 18, 2022

Un altro gli ha fatto eco e si è spinto più a fondo nell’analisi rispetto al gioco e alle nomination: “Sarà interessante vedere se Blind, Estefania e Roger senza Jeremias continueranno ad andare contro i Tavassi o aveva veramente ragione Edoardo sulla paura del cognome Rodriguez. Io infatti avrei eliminato la coppietta, totalmente inutili”. Infine un altro utente ha riportato le parole della conduttrice Ilary Blasi: “Di sicuro Edoardo non ha paura del cognome Rodriguez, di questo dobbiamo dargliene atto”, aggiungendo poi un commento personale: “Abbiate paura del cognome Tavassi, cari naufraghi”.

