Appena sbarcati all’Isola dei Famosi 2022 e sono già scintille tra i fratelli Tavassi. Per Edoardo e Guendalina questa è la prima settimana da naufraghi in Honduras e si preannuncia “di fuoco”. Entrati in gioco più tardi rispetto al gruppo, inizialmente parevano disorientati.

“Non ci stiamo davvero capendo niente…”, ha detto l’ex gieffina. E il fratello Edoardo ha poi aggiunto: “Spaesati completamente…”. Ma pochi giorni dopo si sono ambientati al punto da estraniarsi completamente dal resto del gruppo e discutere come cane e gatto. Lei lo ha accusato di avere poca forza di volontà e di essere pigro, lui l’ha presa male e minacciato addirittura il ritiro dall’Isola dei Famosi 2022.





Isola dei Famosi 2022, Edoardo Tavassi minaccia l’addio

Come tutti, in questa Isola dei Famosi 2022 i concorrenti entrano in coppia a Playa Accopiada ma, se eliminati, finiscono per doversi contendere un posto come singoli a Playa Sgamada. Il pensiero di non poter continuare il percorso al fianco del fratello ha rattristato molto Guendalina Tavassi, mentre lui non è sembrato per niente turbato. Ha anzi ammesso che non avrebbe problemi a continuare il gioco da solo, suscitando la fortissima reazione della sorella.

“Sei una me…”, gli ha detto Guendalina lasciando tutto il gruppo attonito. Successivamente i fratelli Tavassi sono stati chiamati insieme in un confessionale per confrontarsi ed è lì che sono scoppiate le scintille. Fino alla minaccia di addio di Edoardo, tanto era furioso: “Ha un modo di dire le cose che mi fa rosicare. Voglio tornare a Roma adesso, chiamate la produzione – ha sbottato Edoardo – Non mi va di sentire le tue str…”.

Ma più tardi, a mente fredda, il naufrago si è sfogato con Clemente Russo e spiegato meglio il suo rapporto con la sorella: “Io sono sempre il cogl…, il fallito, lo sfigato…Sembra che solo lei ha dei figli, che nessuna la aiuta, che è una poverella”, ha detto raccontando che nella vita quotidiana è uno scontro continuo con Guendalina. Alla fine, però, il naufrago dell’Isola dei Famosi 2022 si è calmato e, una volta lucido, ha fatto dietro front sull’idea di lasciare davvero il reality.

