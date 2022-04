A ‘L’Isola dei Famosi’ l’ambiente sta diventando davvero infuocato. Nuovi momenti di altissima tensione si sono verificati nelle ultime ore e il protagonista di una sfuriata totale è stato Jeremias Rodriguez. Il fratello di Belen e Cecilia se l’è presa con Lory Del Santo e ha tirato in ballo anche il fidanzato della donna, Marco Cucolo. Ma questa discussione è stata successiva ad altre, visto che precedentemente si era materializzato lo scontro tra Gustavo Rodriguez e Ilona Staller.

Il papà di Jeremias Rodriguez ha attaccato così l’ex attrice di film per adulti: “Adesso che ti conosco, non mi sei simpatica perché non dici mai una cosa chiara. Non ti prendi la responsabilità di nulla”. Ma Lory Del Santo pure aveva criticato alcuni naufraghi: “Non è carino. Non capisco perché ci siano queste disattenzioni verso una persona che vuole essere solo gentile e carina. Non è giusto questo. Non è carino che ti considerano un peso”. E poi Jeremias non ci ha visto davvero più.





Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez contro Lory Del Santo

Ilona Staller si era rivolta così al padre di Jeremias Rodriguez: “Non è giusto. Non è stato per niente carino. Da adesso in poi, se qualcuno mi pesta il piede, sbrocco. Non so di cosa si lamentino, Roger, con cui faccio coppia, sta aiutando a fare la capanna, è attivo, non sta di certo a grattarsi la schiena”. Poi Jeremias ha iniziato ad attaccare la Del Santo: “Ilona ha detto che le hanno riferito che ci sono due gruppi. Sarà stata Lory a dire questo. Ilona lo hai detto o non lo hai detto che ci sono due gruppi?”.

Poi Jeremias Rodriguez si è rivolto anche a Marco Cucolo: “Hai parlato? E non hai detto niente come sempre. È stata Lory a dirti questo? E tu Marco dille qualcosa alla tua fidanzata, che si deve comportare da persona normale, che continua a portare casini nel gruppo”. Ma Ilona: “Pensatela come cavolo volete, io non ho mai parlato dietro le spalle. Blind, non sei una persona molto educata. Adesso mi arrabbio, è stata Estefania a dirmi di andare con un altro gruppo”, ha concluso la Staller.

Intanto, Roberta Morise ha attaccato pure Lory Del Santo: “Sono un po’ arrabbiata, si sono inventati delle storie su di me. Benvenuta a me in questa isola nuova, lo trovo un posto magico e bellissimo. Ma l’eliminazione non mi è andata giù perché lei ha fatto pensare alle mie spalle che ci fosse un feeling con altra gente, ha detto tante cavolate. Lei gioca bene, io non so giocare”.

“Solo davanti alle telecamere”. Isola dei Famosi, Roberta Morise asfalta la naufraga