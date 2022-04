All’Isola dei Famosi la tensione è sempre alta e anche nelle scorse ore si è verificato un episodio tutt’altro che rassicurante. Infatti, la concorrente Roberta Morise è parsa molto nervosa e ha manifestato tutta la sua rabbia per quanto accaduto nei giorni precedenti. Il suo è stato uno sfogo davvero quasi senza precedenti, infatti ha mostrato di essere rimasta molto male e di essersi arrabbiata non poco per quello che è stato riferito sul suo conto, che non corrisponderebbe alla verità.

Oltre alla rabbia di Roberta Morise, all’Isola dei Famosi c’è stata anche la furia di Edoardo Tavassi contro sua sorella Guendalina. Gli altri naufraghi hanno assistito attoniti allo sfogo dei due fratelli, soprattutto alla rivelazione che ha fatto Edoardo, che in questo modo ha messo in dubbio le parole di Guendalina e la sua onestà nei sentimenti: “Tu non devi entrare nel mio cervello, stai zitta! Se vinci tu o vinco io va bene uguale, ricordati che siamo una squadra… Ma se a casa riesci a non vedermi anche per sei mesi, adesso qua non riesci a vedermi per un mese?”.





Isola dei Famosi, furia Roberta Morise contro Lory Del Santo

Nei giorni scorsi Roberta Morise è stata mandata via da Playa Accopiada e ora sta vivendo la sua avventura a Playa Sgamada. Dopo quanto successo, se l’è presa con una naufraga: “Sono un po’ arrabbiata, si sono inventati delle storie su di me. Benvenuta a me in questa isola nuova, lo trovo un posto magico e bellissimo. Ma l’eliminazione non mi è andata giù perché lei ha fatto pensare alle mie spalle che ci fosse un feeling con altra gente, ha detto tante cavolate. Lei gioca bene, io non so giocare”.

Poi Roberta Morise ha aggiunto: “Brava, ha vinto lei. Saper giocare significa interpretare il ruolo di Lory, che non sa vivere la vera essenza dell’isola, l’ho vista solo dormire e stare in tenda, non fare gruppo, non fare nessun tipo di attività se non nel momento della lucina rossa accesa. E lì si anima. Allora comincio pure io a fare la vacanza”. Dunque, la conduttrice televisiva e showgirl si è scagliata contro Lory Del Santo, accusata di aver detto falsità su di lei per causarle l’eliminazione.

E sui social c’è chi ha commentato così questa sfuriata di Roberta Morise: “Dai la colpa a Lory, ma è il pubblico che non ti vuole”, “Questa Roberta ha rotto veramente”, “Non fa altro che fare polemica, da quando è arrivata all’Isola dei Famosi”, “Basta Roberta, hai perso”, “Sarai la prossima a tornare a casa”, “Madonna che vipera questa donna, povera Lory Del Santo”.

“Insopportabile”. Carmen Di Pietro, ora gli attacchi anche fuori dall’Isola dei Famosi